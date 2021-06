VNL, la situazione dell'Italia maschile dopo la vittoria sull'Argentina

Con la vittoria di ieri l’Italia di Antonio Valentini si trova all’11o posto con 7 punti frutto di 3 vittorie. Con l’Argentina è arrivato il primo successo da 3 punti dopo i due tie break vinti con Canada e Bulgaria. A condurre la classifica Polonia e Brasile appaiate in vetta con 6 vittorie e 18 punti. Oggi alle 19.30 Sbertoli e compagni scenderanno in campo con il Giappone per la seconda giornata della “week 3” di VNL.

– Week 3 – Risultati ultimo turno 9 giugno 2021



Serbia – Germania 3 – 1 (19-25, 25-22, 25-18, 25-15)

Giappone – Australia 3 – 1 (25-18, 21-25, 28-26, 26-24)

Francia – Russia 3 – 1 (22-25, 25-18, 30-28, 25-19)

Slovenia – Canada 3 – 0 (25-22, 25-19, 25-22)

Argentina – Italia 0 – 3 (28-30, 21-25, 20-25)

Iran – USA 3 – 0 (25-19, 25-23, 25-23)

Polonia – Bulgaria 3 – 0 (25-19, 25-15, 25-12)

Olanda – Brasile 0 – 3 (19-25, 22-25, 25-27)



– Classifica VNL maschile

1. Polonia 6 v (18 p)

2. Brasile 6 v (18 p)

3. Francia 6 v (17 p)

4. Slovenia 5 v (15 p)

5. Iran 5 v (15 p)

6. Serbia 5 v (14 p)

7. Russia 4 v (13 p)

8. Giappone 4 v (11 p)

9. Germania 3 v (11 p)

10. USA 3 v (9 p)

11. Italia 3 v (7 p)

12. Canada 2 v (7 p)

13. Argentina 2 v (5 p)

14. Bulgaria 1 v (5 p)

15. Olanda 1 v (3 p)

16. Australia 0 v (0 p)

OMNISPORT | 10-06-2021 09:14