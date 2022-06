VNL, l'Italia di De Giorgi spazza via la Germania

22-06-2022 17:44

La nazionale italiana maschile di volley ha iniziato la propria seconda settimana della Volleyball Nations League con un altro bel successo contro la Germania per 3-0 (25-16, 25-21, 25-22).

Una prova molto solida quella offerta dagli azzurri campioni d’Europa, guidati in panchina per l’occasione dal tecnico Nicola Giolito.

Fin dal primo set Giannelli e compagni hanno preso in mano il pallino del gioco, mettendo in grande difficoltà gli avversari. Nel secondo parziale la Germania ha tentato di reagire, senza però mai mettere seriamente in difficoltà la formazione tricolore.

Grazie al 3-0 di oggi l’Italia sale a quota quattro vittorie nella classifica generale e domani osserverà una giornata di riposo, in attesa di affrontare venerdì 24 giugno il Giappone.

A palare nel post match uno dei top scorer, Yuri Romanò: “Non era una partita facile, tutti assieme ci siamo ritrovati solo qualche giorno fa, con pochi allenamenti alle spalle. Ottenere un bel 3-0 è sempre positivo, ovviamente c’è da lavorare per trovare i giusti meccanismi e riprendere il bel percorso iniziato all’Europeo dello scorso anno. Il Giappone ha dimostrato di avere un buon gioco e sono sicuro per noi sarà un bel test”.