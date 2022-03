"Vogliamo convincere Vettel a rimanere"

07-03-2022 12:47

Duplice obiettivo per quest’anno in casa Aston Martin.

Il team Principal Krack, che ha preso il posto di Otmar Szafnauer, infatti vuole ottenere ottime prestazioni per cercare di convincere Sebastian Vettel a rinnovare il contratto almeno per un’altra stagione. L’accordo tra l’ex pilota Ferrari e la scuderia inglese infatti, scade a fine 2022, una data che non fa dormire sonni tranquilli al manager tedesco che ripone in Seb massima stima e fiducia, considerandolo una risorsa determinante.

Gli obiettivi sono evidentemente legati e connessi tra loro. Se il team di Silverstone farà bene, vorrà dire che la monoposto è competitiva e che quindi Vettel potrebbe essere entusiasta di guidare ancora per loro. Vice versa, è probabile che il pilota tedesco, se non dovessero arrivare risultati, possa guardarsi intorno e decidere di abbandonare l’Aston Martin.

“Sappiamo benissimo ed è naturale che un pilota come Vettel, quattro volte campione del mondo, non vuole lottare per il dodicesimo posto, ma nemmeno per l’ottavo – le parole di Krack a Motorsport.com – E’ e sarà quindi nostro compito fornirgli una monoposto veloce, ma soprattutto fargli capire qual è il nostro potenziale per il futuro. Vettel è prima di tutto un uomo intelligente, non si soffermerà all’auto del 2022, ma vorrà capire quali siano le possibilità future. Dobbiamo essere bravi a dimostrargli coi fatti, di avere un potenziale serio aumenteranno le nostre possibilità di tenerlo con noi. Per il nostro team lui rappresenta il profilo perfetto capace di trascinare una squadra e guidarla nello sviluppo”.

