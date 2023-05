Volley, a Novara arriva pure Orthmann

Dopo l'annuncio di Berlardi allenatore prende forma il roster della formazione piemontese

31-05-2023 11:44

Sarà la tedesca Hanna Orthmann a completare il reparto schiacciatrici della Igor Volley: classe 1998, l’attaccante Lüdinghausen è reduce da una stagione e mezza in Turchia, tra le fila del THY Istanbul, dopo quattro anni e mezzo (prima a Monza, poi a Scandicci) nel campionato italiano, dove è arrivata giovanissima. Con la divisa di Monza ha vinto la Challenge Cup 2019, condividendo quella stagione con la sua nuova compagna in azzurro Anne Buijs, e la CEV Cup 2021.

La neo giocatrice di Novara ha detto: “Per me l’Italia è come una seconda casa, ci sono stata quattro anni e mezzo e sono cresciuta tanto. Tornare nel campionato italiano è un po’ come tornare a casa, inoltre Novara è un club prestigioso che si mantiene costantemente al top in Italia e in campo internazionale e di conseguenza è stato facile prendere la decisione di legarmi al club. Il mio obiettivo è migliorare, come ogni anno, e con le compagne costruire qualcosa di bello: la squadra è molto rinnovata ma vogliamo arrivare il più avanti possibile, conquistando anche un posto in Europa. Soprattutto, mi auguro che si riesca a creare un bel clima e che ci si possa divertire: non vedo l’ora di iniziare questa avventura“.