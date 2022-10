Volley, A1: Scandicci sola in vetta, Conegliano e Novara ok al tie-break

27-10-2022 19:34

Seconda giornata di A1 per il volley femminile andata in scena di mercoledì. Non sono mancati i risultati al cardiopalma, ma i verdetti dicono che c’è anche un’unica capolista: si tratta di Scandicci, perentoria nel successo per 3 a 0 ai danni di Vallefoglia.

A Busto Arsizio va in scena una sfida incredibile con le campionesse d’Italia di Conegliano che si portano 2-0 sull’E-Work Busto Arsizio ma le ragazze di coach Musso non si danno per vinte e rimettono tutto in equilibrio con un’incredibile rimonta, al tie-break è Haak a condurre le sue compagne al successo. 2-3 il finale.

Il quinto set sorride anche a Novara, 3-2 in casa di Pinerolo, e a Vero Volley Milano, vincente sul finale contro Casalmaggiore e grazie ad una super Sylla.

Tira fuori gli artigli Bergamo, 3-0 contro Firenze, mentre Perugia cede a Macerata 3-1.