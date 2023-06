Volley, Anastasi si presenta a Piacenza: "Ci sarà tanto da gestire, ma farò il massimo"

L'allenatore inizia un nuovo capitolo dopo l'esperienza di Perugia

14-06-2023 17:30

È stato presentato oggi, il nuovo tecnico della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, ovvero Andrea Anastasi.Per lui un anno di contratto.

“Cercherò di fare il mio meglio per mettere in condizioni i ragazzi di dare tutto quello che hanno in campo – ha detto il nuovo head coach – come sapete la prossima stagione sarà complicatissima, giocheremo ogni tre giorni, avremo una Champions League da affrontare, una manifestazione meravigliosa che Piacenza meritava di giocare. Ci saranno tante difficoltà ma sono positivo perché la squadra è quella dello scorso anno e questo ci avvantaggia visto che avremo poco tempo di prepararci per la stagione poiché tanti giocatori arriveranno solo un paio di settimane prima dell’avvio di stagione. Ci sarà da gestire mentalmente e fisicamente tutti i ragazzi che saranno impegnati con le varie nazionali, la nostra bravura dovrà essere quello di rigenerare tutti questi ragazzi soprattutto da un punto di vista mentale. Il mio obiettivo in questa estate lunga è fare una buona programmazione. So di avere una squadra forte, cercheremo di migliorare a muro e dare sempre più continuità alla fase di ricezione e battuta perché senza quelle non si va da nessuna parte. L’obiettivo è vincere almeno un trofeo nella prossima stagione, tutti noi lavoriamo per vincere. Ho un contratto annuale, impareremo a conoscerci strada facendo e poi vedremo”.