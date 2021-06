Volley, annunciato a Modena Leal

Yoandy Leal è un nuovo giocatore di Modena Volley: ad annunciare la notizia, che era nell’aria, la stessa società con un video su Instagram e con il comunicato.

Il fuoriclasse cubano, naturalizzato brasiliano, ha firmato con la società un contratto triennale. Il fenomeno de L’Avana ha vinto tutto con il Sada, in Brasile, tra il 2012 e il 2018 mettendo in bacheca tre Campionati Mondiali per Club, quattro Campionati Sudamericani, cinque Campionati Brasiliani e tre Coppe del Brasile.

L’arrivo in Italia nella stagione 2018/19 lo ha consacrato anche come straordinario protagonista sui campi europei: nelle ultime tre stagioni Leal ha vinto un Campionato Mondiale per Club, una Champions League, due Campionati Italiani e due Coppe Italia.

OMNISPORT | 08-06-2021 20:12