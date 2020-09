Volley, Bosca S.Bernardo Cuneo: l'emozionante ricordo di Camilla

Con la presentazione ufficiale della Bosca S. Bernardo Cuneo, si è ricordata anche lei, anche Camilla Bessone che il 12 agosto scorso, in una notte d’estate, ha perso la vita insieme ai suoi amici di sempre nell’incidente di Castelmagno.

Nel rispetto delle normative legate al protocollo anti Covid-19 per una platea composta da istituzioni, stampa, sponsor e tifosi che ha assistito alla presentazione delle giocatrici e dello staff della Bosca S. Bernardo Cuneo e delle divise da gara firmate ninesquared, si è tentato di recuperare l’entusiasmo e la gioia di giocare dopo l’interruzione.

L’omaggio a Camilla Bessone

L’omaggio delle cheerleader della TCN Cheerleading a Camilla, scomparsa nell’incidente stradale a Castelmagno, è stata l’emozione più intensa di questa serata nel ricordo di chi ha condiviso un percorso e che non c’è più.

Numerose le istituzioni che hanno voluto portare il loro saluto alla squadra, dal sindaco del Comune di Cuneo Federico Borgna all’assessore allo Sport Cristina Clerico, passando per Ezio Raviola, vicepresidente della Fondazione CRC e l’onorevole Monica Ciaburro. Attestati di sostegno e di incoraggiamento sono arrivati anche da Polina Bosca, CMO della casa spumantiera Bosca, Edoardo Biella, intervenuto in rappresentanza di Acqua S.Bernardo, Andrea Perusin, direttore Macro Area Territoriale Nord Ovest di UBI Banca, Ivan Botta, amministratore delegato di Isiline e Franco Armando, titolare Armando Citroën.

Il campionato che riparte

Ora tutta l’attenzione è rivolta al debutto in campionato previsto per domenica 20 alle ore 16 al Mandela Forum, dove la Bosca S.Bernardo Cuneo cercherà i primi tre punti della stagione contro le padrone di casa del Bisonte Firenze.

Diego Borgna, presidente Cuneo Granda Volley, ha detto: “In un periodo caratterizzato da tante incognite, essere qui stasera per noi è una vittoria. Il nostro ringraziamento va agli sponsor e all’amministrazione comunale che con la loro fiducia e il loro supporto ci hanno permesso di essere ai nastri di partenza del nostro terzo campionato di fila in Serie A1 nella stagione più difficile per lo sport italiano dal dopoguerra a oggi. Da domenica porteremo ancora il nome di Cuneo nei palazzetti di tutta Italia, un onore e una responsabilità che ci esaltano. Abbiamo allestito una squadra molto giovane e competitiva che ha grande fame di vittorie”.

Sulla stessa lunghezza anche Federico Borgna, sindaco del Comune di Cuneo: “È un onore per Cuneo continuare ad essere rappresentata da una squadra che porta ai massimi livelli il nome della nostra città e che fa conoscere il nostro territorio e le sue eccellenze in tutta Italia. Lo scorso anno la Bosca S.Bernardo Cuneo ci ha fatto sognare regalandoci un campionato sorprendente, carico di entusiasmo e grandi emozioni che si è interrotto bruscamente per l’arrivo della pandemia. Sabato si riparte con la nuova stagione che, sono certo, tornerà a dare lustro alla nostra Cuneo e segno di un graduale ma continuo ritorno alla normalità. A tutte le atlete, alla società e ai tanti tifosi, auguro una stagione straordinaria, ricca di risultati e soddisfazioni”.

Polina Bosca, CMO Bosca: “Grazie al rapporto instaurato con la squadra e all’osservazione dell’approccio “agonistico” sviluppato per conseguire gli obiettivi abbiamo trovato un altro punto di unione tra le due società capendo che approcciamo il lavoro con le stesse dinamiche. Ci accomuna infatti la propensione a pensare oltre gli schemi per raggiungere nuovi traguardi e la capacità di affrontare le sfide con passione e determinazione. Il sodalizio instaurato con le ragazze della Bosca San Bernardo Cuneo ha dunque reso molto più tangibile il nostro claim “oltre lo spumante” rafforzando la volontà di definire una precisa cifra stilistica Bosca che caratterizzerà ogni azione e prodotto in futuro ovvero “alza l’entusiasmo“”.

Antonio Biella, direttore generale di Acqua S.Bernardo: “È un onore e un piacere essere ancora al fianco della squadra Cuneo Granda Volley. In questo momento di particolare crisi, che oltretutto mette lo sport in una posizione di particolare svantaggio, Acqua S.Bernardo ha scelto di non fare mancare il proprio sostegno a questa bella realtà, fatta di tante persone che si impegnano per gli altri senza risparmiarsi mai. Acqua S.Bernardo crede nei valori educativi e sociali della pratica sportiva, valori sempre positivi che la società Bosca S.Bernardo Cuneo trasmette da sempre a tante nuove generazioni di giocatrici”.

Lorenzo Gallosti, CEO ninesquared: “ninesquared è particolarmente orgogliosa di presentare in anteprima per la stagione 2020/21 le nuove divise della Bosca S.Bernardo Cuneo. In collaborazione con il team marketing della società, abbiamo creato una divisa graficamente accattivante, dando risalto al graffio, segno distintivo del club. Cuneo sarà una delle prime squadre ad utilizzare il nostro nuovo tessuto e modello, a cui abbiamo lavorato negli ultimi mesi. Non vediamo quindi l’ora di vedere la squadra in campo!”.

VIRGILIO SPORT | 18-09-2020 18:15