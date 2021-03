Volley, Busto cerca la finale di Champions

Sfida cruciale per l’Unet e-work Busto Arsizio che sfida questa sera, alle 18.00, il Vakifbank Istanbul.

Dopo la partita di andata, vinta per 3-2 dalla squadra di Marco Musso, le due squadre si affrontano ora nella battaglia decisiva a Busto. In virtù del risultato della prima gara, per arrivare in finale le farfalle dovranno comunque vincere, con qualsiasi risultato, oppure perdere per 3-2 e poi aggiudicarsi il Golden set conclusivo. La squadra turca invece per andare a Verona dovrà vincere la gara per 3-0 o 3-1, oppure per 3-2 + Golden Set.

OMNISPORT | 24-03-2021 11:06