Volley, Casalmaggiore k.o con Chieri. Conegliano sfida Bergamo

07-01-2023 13:38

È cominciata già ieri, venerdì 6 gennaio, la prima giornata di ritorno del Campionato di Serie A1, con l’anticipo tra Casalmaggiore e Chieri.

La Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore, orfana del suo capitano Emiliya Dimitrova, ferma per un allungamento addominale, regala ai tifosi del PalaRadi una prova tenace e convincente, ma alla fine di una battaglia di quasi due ore, è la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 a spuntarla al tie-break. Oggi, spazio alle altre sei gare in programma, con un inedito sabato con ben quattro gare. Ferite dopo la mancata qualificazione in Coppa Italia, Busto Arsizio e la nuova Firenze di Carlo Parisi si affrontano all’E-Work Arena, poi, alle 20.30, ospiterà il match tra Bergamo e Conegliano. Sempre alla stessa ora, Novara fa visita a Macerata mentre Scandicci accoglie Perugia. Solo due incontri domenica: alle 17, Milano sul campo di Pinerolo, alle 19.30, Cuneo contro Vallefoglia.

Venerdì 6 gennaio ore 20.30 diretta Rai Sport + HD

Trasportipesanti Casalmaggiore – Reale Mutua Fenera Chieri 2-3 (25-19 19-25 17-25 25-20 12-15)

Sabato 7 gennaio ore 19.00

E-Work Busto Arsizio – Il Bisonte Firenze

Sabato 7 gennaio ore 20.30 diretta Rai Sport + HD

Volley Bergamo 1991 – Prosecco Doc Imoco Conegliano Arbitri: Rossi-Caretti

Sabato 7 gennaio ore 20.30

Cbf Balducci Hr Macerata – Igor Gorgonzola Novara

Savino Del Bene Scandicci – Bartoccini-Fortinfissi Perugia

Domenica 8 gennaio ore 17.00

Wash4green Pinerolo – Vero Volley Milano Arbitri: Mattei-Carcione

Domenica 8 gennaio ore 19.30 diretta Sky Sport Arena

Cuneo Granda S.Bernardo – Megabox Ond. Savio Vallefoglia