Volley, Champions: Perugia piega Trento

10-02-2022 21:35

Quinta vittoria consecutiva per la Sir Sicoma Monini Perugia nella fase a gironi della Champions League: gli umbri hanno battuto per 3-0 l’Itas Trentino nel derby italiano, conquistando così matematicamente i quarti di finale del torneo. 25-18, 25-21, 25-23 i parziali in favore dei padroni di casa, decisamente più solidi degli ospiti.

Trento dopo questo ko rischia l’eliminazione: dovrà vincere contro Cannes senza perdere set nell’ultima partita, e sperare nei risultati delle altre per riuscire a qualificarsi tra le prime tre.

OMNISPORT