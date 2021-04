Volley, Champions: Trento si gioca l'Europa

L’ora x, per l‘Itas Trentino, scatta domani con la finale di Champions League, in programma, alle 20.30 (in finale secca) all’GSM Forum contro i polacchi del Groupa Azoty Kedzierzyn-Kozle

La formaizone italiana, guidata da Angelo Lorenzetti, a Verona cerca l’affermazione lontano dall’Italia, ancora una volta. La squadra torna a giocare un match a 24 giorni dall’ultima apparizione, con l’eliminazione contro la Lube nella semifinale dei play off della Superlega.

Angelo Lorenzetti per l’occasione potrà contare su quattordici giocatori; ai tredici della rosa tradizionale è stato infatti aggiunto anche il giovane dell’UniTrento Volley Alberto Pol, che vestirà la maglia di secondo libero, permettendo all’allenatore trentino di schierare De Angelis come quinto schiacciatore, eventualmente molto utile per puntellare la seconda linea qualora ve ne fosse bisogno.

Per Trento si tratta dell’ottava l’ottava finale europea della sua storia, la tredicesima internazionale negli ultimi dodici anni.

OMNISPORT | 30-04-2021 12:34