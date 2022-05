Volley, colpo di Monza arriva Jovana Stevanovic

31-05-2022 16:48

La Vero volley Monza, dopo l’addio di Anna Danesi al centro riparte da Jovana Stevanovic che vestirà la casacca della prima squadra femminile del Consorzio Vero Volley tra Italia, nella vivo Serie A1 femminile, ed Europa, nella CEV Champions League 2023.

Forte a muro, dove nell’ultima stagione ha chiuso come seconda migliore del campionato in stagione regolare e per due volte ha vinto la graduatoria generale (2014 e 2016), la nuova centrale di Monza, ora impegnata in Turchia per la tappa di VNL con la nazionale serba, vanta doti anche in fase offensiva dove, sia con il primo tempo che con la fast, sa andare a segno con costanza.

Queste le sue dicahiarazioni: “Sono felicissima di arrivare al Consorzio Vero Volley, una realtà che negli ultimi anni è sempre stata capace di migliorarsi, arrivando nell’ultima stagione a giocarsi lo Scudetto. La speranza è di vincerlo insieme la prossima annata sportiva, consapevole che in questo Club ci sono tutti i presupposti per farlo. Le mie compagne di nazionale e club che avevano giocato qui me lo hanno confermato più volte: il Vero Volley è una società seria e professionale, con un gruppo di atlete che fa squadra ed uno staff preparato. La cornice dell’Arena di Monza durante i Play-Off è stata magnifica: giocare in un ambiente del genere non può che essere un ulteriore stimolo a fare bene. Spero che la prossima stagione sarà così tutte le domeniche. Saluto tutti i tifosi, la società: ci vediamo presto”.