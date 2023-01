Volley, Conegliano vince la Coppa Italia

La Imoco ha superato in tre set Milano e si è aggiudicato il quinto trofeo della competizione.

29-01-2023 19:47

Conegliano ha conquistato la quinta Coppa Italia di volley femminile nella sua storia. La Imoco ha piegato in tre set con i parziali di 25-17, 25-23, 25-19 la Vero Volley Milano, centrando il quarto successo consecutivo nella competizione.

Una partita in equilibrio solo nel secondo set: alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno Conegliano ha così conquistato il suo terzo trofeo della stagione dopo la vittoria della Supercoppa Italiana e il Mondiale per club. Applausi per l’opposto Isabelle Haak, che non sta facendo rimpiangere Paola Egonu: per lei 23 punti. 10 punti per Kelsey Robinson e Kathryn Plummer.