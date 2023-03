Volley, De Giorgi analizza il percorso delle italiane in Europa

Il C.T dell'italiana ha analizzato la situazione delle squadre italiane

15-03-2023 12:10

Ferdinando De Giorgi, allenatore della Nazionale italiana di volley ha analizzato la situazione delle italiane in vista degli impegni di oggi e domani di Champions League e Cev Cup.

Alla Gazzetta dello Sport ha detto: “Nello sport non c’è nulla di facile e scontato, ma credo che Perugia contro i tedeschi del Berlino si sia messo in una buona posizione in vista della gara di ritorno. Mi sembra che Anastasi abbia tutte la carte per gestire la situazione. E’ vero che può accadere di tutto, ma quello che ha mostrato Perugia nel match di andata credo che possa essere abbastanza rassicurante”.

E su Civitanova. “Qui la situazione è più complicata – aggiunge De Giorgi -, ma per quello che si è visto all’andata la Lube ha tutte le caratteristiche tecniche per girare la partita e vincere la gara di ritorno. I turchi hanno giocato una buona gara all’andata, ma hanno anche fatto tanti errori. Sia in attacco che in battuta. Credo che siano una squadra che possa essere attaccata da Civitanova. Una squadra che messa sotto pressione può mostrare i suoi difetti. È chiaro che la Lube deve prepararsi ad essere molto resistente perché per passare il turno sarà necessario prima vincere la partita e poi fare lo stesso con il golden set (un set di spareggio in caso si vinca una gara per parte, ndr). Ma non c’è dubbio che abbia tutte le caratteristiche tecniche per ribaltare il risultato subito all’andata”.

Poi su Trento dice: “Anche questa sarà una gara molto tosta. Da quando è arrivato Bednorz la squadra polacca ha trovato un bell’equilibrio in attacco. E all’andata lo schiacciatore è andato bene anche in ricezione. Sono una formazione molto ostica. Ma sono certo che i ragazzi italiani hanno margini per fare pesare il loro valore. Quella con Zaksa (squadra che De Giorgi ha portato allo scudetto, ndr) sarà una partita difficile perché loro difendono tanto, ci vorrà una grande intensità. E la disponibilità a giocare azioni lunghe. Ci vuole pazienza”.