Volley, Egonu: "Il record? Nemmeno me ne sono accorta"

19-07-2022 13:10

Brilla e come non potrebbe essere altrimenti, ancora la stella di Paola Egonu l’opposto italiano, MVP della VNL vinta per la prima volta dall’Italia di Davide Mazzanti nella finale di domenica contro il Brasile.

L’ormai ex giocatrice di Conegliano ha parlato a Gazzetta dello Sport, soffermandosi anche sul record del suo attacco: una schiacciata da 112,7 km all’ora.

«Durante la gara non me ne sono neppure accorda. Ho realizzato solo quando ho visto il post su Instagram. Non è un qualcosa a cui penso. Si ok sono felice, ma in realtà sono molto più felice della vittoria della squadra».

E sulla prestazione dell’Italia in questa VNL aggiunge: «Personalmente dico che abbiamo ancora un sacco di cose su cui dobbiamo migliore. È vero siamo state brave a mettere in difficoltà le squadre che abbiamo incontrato. E quindi sono fiera di quello che abbiamo fatti, ma sentirsi forti serve a poco. Serve il risultato e farsi trovare pronte quando c’è bisogno».

La Egonu, nata a Padova da genitori di origini africane non si è montata la testa. Ribadisce come questo sia uno sport di squadra e che poco le interessi di essere considerata o meno la numero uno del volley.

Poi sul futuro: «Ho dei sogni ma per il momento rimangono nel cassetto. La moda? Può darsi a me piace cercare di fare le cose al meglio. Ora ho altro per la testa».