Sembra che difficilmente l'opposto della Nazionale italiana continuerà la propria avventura in Turchia

08-03-2023 15:02

Il destino di Paola Egonu si decide a giorni. Difficilmente l’opposto italiano continuerà la propria avventura in Turchia: sembra sempre più concreta l’ipotesi di un ritorno in Italia in maglia Vero Volley Milano.

Le ultime sulla trattativa Egonu

Paola Egonu, dopo aver sempre vestito la casacca dell’Imoco Conegliano, da questa stagione gioca per la prima volta all’estero, in Turchia con la maglia del Vakifbank Istanbul. L’esperienza però sembra quasi giunta al termine. Il contratto è valido fino al 30 giugno e a oggi non è ancora arrivata una proposta di rinnovo. Secondo quanto riporta la stampa turca, il Presidente del club ha detto: “Abbiamo fatto un’offerta, stiamo aspettando”. Una offerta che prevederebbe però una riduzione di ingaggio e quindi dall’entourage della giocatrice starebbero prendendo tempo per capire l’evolversi delle altre situazioni.

Egonu – Milano: operazione sempre più vicina?

Domenica sera, dopo la sconfitta della Vero Volley Milano ha parlato la numero uno del Consorzio Alessandra Marzari, interpellata su La Tribuna di Treviso: “Vedremo cosa deciderà di fare lei, faremo la nostra offerta. Siamo in attesa, ma non dipende tutto da noi. Dal mio punto di vista è bene che un’italiana giochi in Italia”. Insomma l’offerte e l’operazione sono in fase di sviluppo. In Italia l’altra squadra che poteva infastidire Milano era Scandicci ma stando a quanto spiegano varie testate italiane il club toscano avrebbe deciso di farsi da parte e di non partecipare all'”asta”.

Occhio ai turchi

Se sembra difficile che Egonu rimanga al Vakifbank non è da escludere che non possa rimanere sempre a Istanbul ma con la maglia del THY. Il club ha grosse ambizioni ha già chiuso con il tecnico Ze Roberto e non è quindi da escludere un altro grosso investimento. La Egonu sarebbe la stella indiscussa del club. Lo stesso potrebbe accadere comunque a Milano con la squadra che si sposterà da Monza al capoluogo lombardo già dalla prossima stagione. Fattore non da poco per una giocatrice del suo calibro e per il prestigio che entrambe le parti ne ricaverebbero con una doppia visibilità.