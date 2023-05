Volley, Egonu torna in Nazionale? Mazzanti scioglie ogni dubbio

Il C.T della Nazionale ha reso noto oggi la lista delle 30 convocate per la VNL

Paola Egonu tornerà presto a indossare la maglia della Nazionale azzurra. Oggi, 2 maggio, il C.T della Nazionale italiana di volley, Davide Mazzanti, ha reso noto i nomi delle giocatrici (30) che parteciperanno al primo vero impegno dell’anno, la VNL.

Paola Egonu torna in azzurro

Oggi, a Milano, nel corso della presentazione della stagione delle nazionali, il C.T della squadra femminile Davide Mazzanti ha condiviso la lista delle 30 atlete che saranno utilizzabili per la Volleyball Nations League 2023. Da segnalare il ritorno di Paola Egonu. Dopo il bronzo al Mondiale 2022 l’azzurra aveva detto di volersi prendere una pausa della maglia della Nazionale. Mesi dopo i nodi sono sciolti: a dispetto delle voci dei queste settimane che la volevano lontana dalla possibilità di competere in VNL (di cui l’Italia è campione in carica) la giocatrice del Vakifbank ci sarà.

Lo sfogo al Mondiale

Ma cos’era successo? Dopo la finale per il bronzo vinta dalla Nazionale ai Mondiali del 2022 contro gli Stati Uniti era arrivato uno sfogo dell’opposto. A bordo campo al suo procuratore Marco Raguzzoni aveva detto a caldo: “Non puoi capire, non puoi capire. È la mia ultima in Nazionale. Mi hanno chiesto perché fossi italiana… Sono stanca“. Poi a freddo aveva spiegato: “L’azzurro? Per ora non si sa, la prossima estate si vedrà”. Insomma non si era sbilanciata ma sembra che, ora, la questione sia rientrata.

Non solo Egonu: c’è Antropova

Da qualche settimana dopo un lungo e complesso iter burocratico c’era una nuova giocatrice condonabile per la maglia azzurra: Ekaterina Antropova, opposto di Scandicci. Detto fatto, l’opposto insieme alla Egonu è nella lista delle ragazze che prenderanno parte alla VNL. Una arma in più per i colori azzurri e una possibile e ulteriore pedina. «Tra le convocate c’è Ekaterina Antropova – ha detto Mazzanti – che questa estate lavorerà con noi, la ragazza ha una gran voglia di giocare con l’Italia ed è entusiasta di vestire per la prima volta la maglia azzurra».