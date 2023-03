L'azzurra per l'ultima volta da avversaria affronterà la squadra dove giocherà il prossimo anno: la Vero Volley Milano

21-03-2023 14:45

Il futuro della Vero Volley Milano, in Europa, in Cev Champions League, passa da Paola Egonu. Oggi la formazione italiana sfida, per il decisivo match di ritorno, le turche del VakifBank Istanbul dove da questa stagione gioca proprio l’opposto.

Egonu a Milano: ultima sfida da rivale

Sarà un match particolare per Paola Egonu che potrà avere una anticipazione di quella che sarà la sua vita sportiva il prossimo anno. La giocatrice italiana stasera con il suo VakifBanck Istanbul sfiderà la Vero Volley Milano dove la Egonu si stabilizzerà la prossima stagione. All’andata le turche, merito anche di una ottima prestazione dell’azzurra, hanno vinto 3 a 0. Per vincere e continuare il proprio cammino europeo dovranno vincere 3 a 0 o 3 a 1 per poi giocarsi tutto al golden set. Chi passa il turno, affronterà la vincente tra Fenerbahce Istanbul e A. Carraro Imoco Conegliano.

Egonu e la scelta di Milano

Ormai l’affare è fatto. Dopo settimane di rumors la giocatrice ex Conegliano ha scelto. Manca solo l’ufficialità ma dalla prossima stagione la veneta vestirà la maglia del club che ha iniziato il suo avvicinamento a Milano. Fino all’anno scorso la squadra femminile portava il nome di Monza, così come quella maschile. Poi la Presidente Alessandra Marzari ha annunciato, a inizio stagione, il cambiamento con alcune gare, inclusa quella di questa sera, che si stanno disputando tra Allianz Cloud e Arena di Monza. La squadra femminile del capoluogo lombardo avrà così nel proprio roster una punta di diamante conquistata dal progetto tecnico e dal fatto di poter aprire un ciclo a livello sportivo. Non solo, si dice che andrà a percepire un ingaggio, bonus inclusi, pari al milione.

A Milano ritrova vecchie conoscenze e non solo

Paola Egonu questa sera potrebbe “sbattere fuori” dalla Champions la sua futura squadra che dal prossimo anno guadagnerà in qualità in attacco grazie alle sue bordate. Quest’anno la pari ruolo Thompson ha faticato e non poco. A Milano a darle un mano ci sarà Alessia Orro, alzatrice della Nazionale che conosce da anni e le ex compagne dell’Imoco Myriam Sylla e Raphaela Folie.