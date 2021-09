Volley, Europei: l'Italia maschile vola ai quarti

L’Italia supera la Lettonia con un netto 3-0 (25-14, 25-13, 25-16) e vola ai quarti di finale degli Europei 2021 di volley maschile. Non c’è stata molta partita tra gli azzurri e i rivali, la squadra di De Giorgi ha sbagliato poco restando sempre concentrata fino alla fine.

Ora l’Italia deve attendere il risultato di Germania-Bulgaria per conoscere l’avversaria dei quarti di finale. Capitan Giannelli e compagni stanno giocando bene e vogliono arrivare fino in fondo, come le colleghe donne connazionali.

OMNISPORT | 12-09-2021 18:28