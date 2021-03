Volley f., al via i quarti di finale: subito in scena Conegliano

Mentre nella pallavolo maschile siamo già alle semifinali dei play off di Superlega al femminile, oggi, sabato 27 marzo si entra nella fase dei quarti di finale. La formula prevede che le teste di serie possano giocare in casa Gara 1 e se necessario anche Gara 3.

La prima partita verrà contrapposte le pantere dell’Imoco Conegliano contro il Bisonte Firenze che in precedenza ha superato la Delta Despar Trentino. L’Imoco è reduce dalla vittoria in Semifinale di Champions contro Novara. “Sarà un mese decisivo per il Campionato – ha detto coach Santarelli – sappiamo bene che da domani si ricomincia da zero. L’obiettivo è inaugurare la post season nel migliore dei modi contro una squadra ostica, non sono facile da affrontare: hanno un gioco veloce, attaccanti giovani che se in giornata sono difficili da fermare e anche alternative dalla panchina. Dovremo giocare ordinate e precise come sappiamo fare, per non complicarci la vita e correre rischi, consapevoli delle qualità delle nostre avversarie”.

Alle 20.40 tocca invece alla Igor Gorgonzola Novara che dovrà riscattare la delusione Champions contro la sorprendente Bartoccini Fortinfissi Perugia di coach Davide Mazzanti.

IL TABELLONE DEI PLAY OFF

(1) Imoco Volley Conegliano – (9) Il Bisonte Firenze

(4) Unet E-Work Busto Arsizio – (5) Savino Del Bene Scandicci

(2) Igor Gorgonzola Novara – (10) Bartoccini Fortinfissi Perugia

(3) Saugella Monza – Vinc. (6) Reale Mutua Fenera Chieri

IL PROGRAMMA DI GARA-1

Sabato 27 marzo, ore 17.30 (diretta LVF TV)

Imoco Volley Conegliano – Il Bisonte Firenze ARBITRI: Turtù-Papadopol

Sabato 27 marzo, ore 20.30 (diretta Rai Sport + HD)

Igor Gorgonzola Novara – Bartoccini Fortinfissi Perugia ARBITRI: Bassan-Pristerà

Domenica 28 marzo, ore 17.00 (diretta LVF TV)

Unet E-Work Busto Arsizio – Savino Del Bene Scandicci ARBITRI: Venturi-Rossi

Lunedì 29 marzo, ore 18.00 (diretta LVF TV)

Saugella Monza – Reale Mutua Fenera Chieri

OMNISPORT | 27-03-2021 15:13