Volley f, big match tra Scandicci e Novara

19-12-2021 11:33

Dopo le vittorie di Monza, Cuneo e Trento torna oggi il campionato di Lega Volley Femminile. Attesa per il big match tra la Savino Del Bene e la Igor Gorgonzola Novara, mentre al PalaAgnelli di Bergamo sfida delicata per il Volley Bergamo 1991 che cercherà di ritrovare punti ospitando Il Bisonte Firenze, alla caccia di punti per il pass Coppa Italia Frecciarossa.

Chiude il turno il derby lombardo al PalaRadi tra la VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore e la Unet e-Work Busto Arsizio.

Domenica 19 dicembre ore 17:00 (VBTV)

Savino Del Bene Scandicci – Igor Gorgonzola Novara

Volley Bergamo 1991 – Il Bisonte Firenze

Domenica 19 dicembre ore 19:30

Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore – Unet E-Work Busto Arsizio

Già disputata il 10 novembre 2021

Reale Mutua Fenera Chieri – Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 0-3 (22-25,22-25, 22-25)

