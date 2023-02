Volley f., Busto torna alla vittoria

Vittoria anche per Milano e Scandicci

20-02-2023 14:24

Domenica molto importante in ottica playoff per il Campionato di Serie A1 di volley. Busto Arsizio, grazie al netto successo contro Bergamo, aggancia in un colpo solo le orobiche e Casalmaggiore, sconfitta in casa da Conegliano. Tre squadre con 28 punti che al momento occupano gli ultimi tre posti che permettono l’accesso alla post season, con Firenze a -4 attesa martedì 21 febbraio dalla trasferta a Cuneo che completerà il turno. Scivola a -8 Vallefoglia, che in casa lotta ma alla fine cede a Milano per 1-3.

6° GIORNATA DI RITORNO

Sabato 18 febbraio ore 18.00

Savino Del Bene Scandicci-Cbf Balducci Hr Macerata 3-1 (20-25, 25-17, 25-17, 25-21)

Sabato 18 febbraio ore 20.00

Reale Mutua Fenera Chieri-Igor Gorgonzola Novara 3-1 (25-22, 14-25, 25-15, 28-26)

Sabato 18 febbraio ore 20.30

Wash4green Pinerolo-Bartoccini-Fortinfissi Perugia 3-1 (23-25, 25-19, 25-17, 25-14)

Domenica 19 febbraio ore 17.00

Trasportipesanti Casalmaggiore-Prosecco Doc Imoco Conegliano 0-3 (23-25, 13-25, 24-26)

Domenica 19 febbraio ore 18.00

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Vero Volley Milano 1-3 (25-20, 15-25, 21-25, 22-25)

Domenica 19 febbraio ore 19.30

E-Work Busto Arsizio-Volley Bergamo 1991 3-0 (25-17, 25-16, 25-22)

Martedì 21 febbraio ore 19.00

Cuneo Granda S.Bernardo – Il Bisonte Firenze Arbitri: Papadopol-Cappello