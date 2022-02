Volley f, lotta per i vertici: Imoco a - 3 da Monza

14-02-2022 10:34

Lotta ai vertici della classifica della pallavolo serie A ma anche battaglia per non retrocedere. Dopo il sabato in cui hanno giocato le prime della classe, ieri sono scese in campo tante squadre impegnate nella lotta salvezza.

L’unica a non avere scontri con dirette avversarie era Roma, che non ha sbagliato la gara contro Chieri e si è portata a casa i tre punti. Nei due match con tutta la posta in palio, sono state Bergamo e Vallefoglia a trionfare sulle rivali Perugia e Trento. Ora la classifica vede ben sei squadre racchiuse in sei punti, per un rush finale che si preannuncia avvincente.

6° GIORNATA DI RITORNO

Sabato 12 febbraio ore 18:00

Vero Volley Monza – Savino Del Bene Scandicci 3-0 (25-20 25-21 31-29)

Sabato 12 febbraio ore 20:30

Bosca S.Bernardo Cuneo – Igor Gorgonzola Novara 0-3 (16-25 23-25 19-25)

Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore – Il Bisonte Firenze 2-3 (26-24 25-22 20-25 17-25 10-15)

Sabato 12 febbraio ore 21:00

Unet E-Work Busto Arsizio – Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 0-3 (21-25 21-25 23-25)

Domenica 13 febbraio ore 17:00

Acqua & Sapone Roma Volley Club – Reale Mutua Fenera Chieri 3-1 (26-24, 26-24, 21-25, 25-15)

Volley Bergamo 1991 – Bartoccini Fortinfissi Perugia 3-1 (25-23, 25-18, 14-25, 25-18)

Domenica 13 febbraio ore 19:30

Delta Despar Trentino – Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 0-3 (19-25, 14-25, 19-25)

