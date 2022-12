Volley f., Santo Stefano in campo: tutti i match

24-12-2022 10:29

Un altro giorno di Santo Stefano da vivere con il Campionato di Serie A1 è alle porte.

Il Boxing Day del volley rosa regalerà un turno decisivo per la qualificazione in Coppa Italia e la posizione in griglia in vista dei quarti di finale.

L’ultima giornata prevede diversi derby in programma, con sei partite in contemporanea alle 17. Pinerolo sogna un’altra grande notte dopo il monday night di settimana scorsa in trasferta a Chieri, mentre Casalmaggiore proverà a rifarsi nella sfida tra due delle squadre migliorate di più rispetto all’anno scorso con Bergamo. Scontri a distanza per la coppa tra Busto, ospite di Milano, Cuneo, che accoglie Novara, e Firenze, che nel posticipo in onda su Rai Sport si gioca la stracittadina con Scandicci. A chiudere il programma, Conegliano torna dal tour mondiale e apre il Palaverde a Perugia mentre match tutto marchigiano tra Vallefoglia e Macerata.

SERIE A1

13° GIORNATA

Lunedì 26 dicembre ore 17.00

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Bartoccini-Fortinfissi Perugia

Vero Volley Milano – E-Work Busto Arsizio

Reale Mutua Fenera Chieri – Wash4green Pinerolo

Cuneo Granda S.Bernardo – Igor Gorgonzola Novara

Trasportipesanti Casalmaggiore – Volley Bergamo 1991

Lunedì 26 dicembre ore 17.00

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Cbf Balducci Hr Macerata

Lunedì 26 dicembre ore 20.30

Savino Del Bene Scandicci – Il Bisonte Firenze Arbitri: Cerra-Puecher