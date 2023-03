Volley f., Scandicci cerca la semifinale di CEV Cup

Impegnata in Europa anche Chieri in Cev Challenge Cup

01-03-2023 14:48

Settimana di impegni in Europa per le squadre di volley femminile.

Dopo le trasferte in Germania, Scandicci e Chieri tornano in campo sul suolo italiano per difendere i risultati ottenuti nelle gare di andata contro Potsdam e Suhl. Per guadagnare l’accesso alla Semifinale di CEV Cup, le toscane dovranno vincere almeno due set tra le mura di Palazzo Wanny, stesso obiettivo delle chieresi al Pala Gianni Asti di Torino, che invece puntano alla finale di CEV Challenge Cup. Entrambe le partite saranno visibili in diretta su Eurovolley TV.

CEV CUP

QUARTI DI FINALE – RITORNO

Savino Del Bene Scandicci – SC Postdam 01/03 – ore 20:00 (Andata: 3-0 per Scandicci)

CEV CHALLENGE CUP

SEMIFINALE – RITORNO

C.S.M. Lugoj – Jedinstvo Stara Pazova 01/03 – ore 18:30 (Andata: 3-2 per il Pazova)

Reale Mutua Fenera Chieri – VfB Suhl Thüringen 01/03 – ore 20:00 (Andata: 3-0 per Chieri)