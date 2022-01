Volley f, si gioca solo Monza - Busto

08-01-2022 11:03

Giornata scarna per quanto riguarda la Lega Volley femminile. Sono state rinviate, infatti, ben sei partite su sette in programma per la prima giornata di ritorno.

Si gioca solo il derby lombardo tra il Vero Volley e l’Unet E-Work Busto Arsizio. Monza si trova al terzo posto con 28 punti, Busto invece è quinta con 26.

Queste le parole di Marco Gaspari, coach di Vero Volley: “C’è grande voglia di ripartire. Più che cancellare dobbiamo ricordarci cosa ci ha lasciato la sconfitta contro Chieri. Una ferita aperta che deve cicatrizzarsi e farci crescere. Se abbassiamo il livello di gioco abbiamo visto che diventa difficile rientrare in gara. Ora ci troveremo di fronte una squadra di valore come Busto Arsizio, molto agguerrita e continua nei risultati: può essere la giusta occasione di ripartire. La nostra squadra è consapevole di aver mancato una partita importante. Ho la fortuna di allenare un gruppo molto responsabile, che prima dello stop contro Chieri era reduce da una sola sconfitta contro il VakifBank. Ci sta perdere una gara. Cadere fa parte del percorso. E’ però importante alzarsi prontamente e far tesoro degli errori per non ripeterli”.

Coach Musso, di Busto, spiega: “Un’altra partita di alto livello: ne abbiamo giocate già due negli ultimi giorni e quindi il ritmo l’abbiamo ripreso; è vero che ci alleneremo poco in vista di questa gara, ma credo che l’allenamento l’abbiamo fatto sul campo con Scandicci e Conegliano in Coppa Italia. Vediamo più che altro di recuperare un po’ di energie e presentarci pronti fisicamente. Ci aspetta un match come sempre intenso con Monza, che ha un attacco forte, un palleggiatore fortissimo, ma affrontare squadre così attrezzate è il bello di questo campionato”.

1^ GIORNATA DI RITORNO

Domenica 9 gennaio ore 18:00

Vero Volley Monza – Unet E-Work Busto Arsizio

Domenica 9 gennaio

Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia – Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano RINVIATA

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Reale Mutua Fenera Chieri RINVIATA

Acqua & Sapone Roma Volley Club – Bosca San Bernardo Cuneo RINVIATA

Savino del Bene Scandicci – VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore RINVIATA

Delta Despar Trentino – Volley Bergamo 1991 RINVIATA

Giovedì 24 febbraio ore 20:30 (VBTV)

Il Bisonte Firenze – Igor Gorgonzola Novara

