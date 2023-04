Volley f.: tocca alle gare due dei quarti dei playoff

Unica eccezione Novara che scenderà in campo per la prima volta dalla tragedia di Julia Ituma

18-04-2023 13:53

La settimana di post season della Serie A1 si apre oggi, martedì 18 aprile, con Gara 2 dei Quarti di Finale tra Busto e Conegliano. Mercoledì al PalaRadi Casalmaggiore-Milano, Gara 1 tra Chieri e Novara e le due gare di Playoff Challenge Cup, Pinerolo-Vallefoglia e Cuneo-Firenze. Giovedì la sfida del Pala Intred tra Bergamo e Scandicci

Archiviata Gara 1 con il netto successo della squadra di coach Santarelli per 3-0, oggi alle ore 20.00 alla E-Work Arena, andrà di scena Gara 2 dei Quarti di Finale di Playoff Scudetto tra le padrone di casa dell’ E-Work Busto Arsizio e la Prosecco Doc Imoco Conegliano. La Serie è al meglio delle tre gare, quindi in caso di successo delle campionesse d’Italia in carica ci sarà la qualificazione alla Semifinale per le pantere, mentre una vittoria delle farfalle porterebbe la contesa a Gara 3, in programma sabato 22 al Palaverde.

Domani tornerà a giocare anche Novara, per la prima volta dalla tragica scomparsa di Julia Ituma.

SERIE A1

PLAYOFF SCUDETTO

GARA 1

Mercoledì 19 aprile ore 20.30

Reale Mutua Fenera Chieri – Igor Gorgonzola Novara

GARA 2

Martedì 18 aprile ore 20.00

E-Work Busto Arsizio – Prosecco Doc Imoco Conegliano Arbitri: Canessa-Brunelli

Mercoledì 19 aprile ore 20.00

Trasportipesanti Casalmaggiore – Vero Volley Milano Arbitri: Frapiccini-Armandola

Giovedì 20 aprile ore 20.30

Volley Bergamo 1991 – Savino Del Bene Scandicci Arbitri: Luciani-Rossi