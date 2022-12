Volley femminile, big match tra Milano e Novara

10-12-2022 10:20

Si chiude questo weekend il turno di campionato di volley femminile, cominciato mercoledì 23 novembre con il successo di Conegliano su Firenze.

Occhi puntati sul big match tra Milano e Novara, domenica alle 18, di particolare interesse dopo lo stop delle pantere della scorsa giornata, oltre che per i valori in campo.

Altrettanto importante, per la lotta retrocessione, la partita tra Macerata e Pinerolo in terra marchigiana. Poi, quattro partite determinanti per l’accesso in Coppa Italia, a tre giornate dalla fine del girone d’andata. Il fine settimana comincia infatti sabato sera con l’interessante incontro tra la quinta in classifica Chieri e la sesta Bergamo, separate da un punto, e si chiude con lo scontro tra Casalmaggiore, settima, e Busto Arsizio, decima a -5. Domenica alle 17, Cuneo deve vincere in casa di Scandicci per tentare il sorpasso su Firenze, mentre Vallefoglia è obbligata a conquistare i tre punti in casa contro Perugia per sperare in una complicata rimonta.