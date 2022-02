Volley femminile, Champions League: derby italiano nei quarti

18-02-2022 14:26

Oggi in Lussenburgo è andato in scena il sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2022 di volley femminile. Le migliori otto squadre della fase a gironi si daranno battaglia per la conquista del trofeo: quarti di finale e semifinali si disputeranno col format andata e ritorno, lmentre invece la Finale sarà giocata in partita secca in sede ancora da definire.

Il sorteggio ha messo subito di fronte due compagini italiane: sarà infatti derby tra Conegliano e Monza. Le Campionesse d’Europa che partono evidentemente con i favori del pronostico, riprenderanno la difesa del titolo continentale fronteggiando le brianzole, che sono alla loro prima apparizione nel torneo. Attenzione però alle brianzole che hanno tutte le carte in regola per impensierire le venete come successo in campionato con la vittoria delle gialloblu appunto.

La vincente del derby italiano se la dovrà vedere in semifinale contro la vincente del derby russo tra Dinamo Kazan e Dinamo Mosca. Dall’altra parte del tabellone, invece, il VakifBank Istanbul (Campione del Mondo e finalista dell’ultima Champions League) e il Fenerbahce Istanbul partiranno favorite rispettivamente contro le polacche del Developres Resovia e le russe della Lokomotiv Kaliningrad.

TABELLONE CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE

Dinamo-Ak Bars Kazan (Russia) vs Dinamo Mosca (Russia)

Vero Volley Monza (Italia) vs A. Carraro Imoco Conegliano (Italia)

Developres Resovia vs VakifBank Istanbul (Turchia)

Lokomotiv Kaliningrad (Russia) vs Fenerbahce Opet Istanbul (Turchia)

