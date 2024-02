Volley Champions: Scandicci fa tremare l'Eczacibasi, poi Boskovic rimedia. Antropova dovrà tentare la rimonta

Sconfitta di misura per Scandicci in casa delle campionesse del mondo dell'Eczacibasi: a Firenze tra una settimana una vittoria "piena" garantirebbe la semifinale

21-02-2024 21:28

Ha sognato per un’ora abbondante, s’è tenuta aperta la porta per provare a ribaltare tutto nella gara di ritorno in programma mercoledì prossimo al PalaWanny di Firenze. La Savino Del Bene Scandicci è più che mai viva: in casa delle campionesse del mondo dell’Eczacibasi le ragazze di Barbolini cedono soltanto al tiebreak, il che significa che vincendo 3-0 o 3-1 nella partita di ritorno si garantirebbero l’accesso alle semifinali di Champions (prima volta nella storia), quasi sicuramente contro la corazzata Conegliano, che la sua semifinale l’ha già ipotecata vincendo 3-1 in trasferta in casa del VakifBank.

Antropova a sprazzi, Boskovic ringrazia

La sconfitta di Scandicci è figlia di un po’ di scarsa lucidità mostrata soprattutto a partire dal quarto set. Fino a quel momento la serata di Antropova e compagne era stata sostanzialmente in bilancio positivo: Kate non ha fatto sfracelli come suo solito (18 punti ma percentuali basse in attacco, specialmente negli ultimi due set), ma in qualche modo finché ha tenuto la luce accesa (da segnalare un turno al servizio col quale ha spaccato in due l’equilibrio nel terzo set) ha fatto veramente male alla difesa turca.

Carol è stata però la giocatrice più continua di serata: quando è calata l’efficienza a muro, Boskovic e Gray hanno trovato il modo per raddrizzare una serata che altrimenti avrebbe regalato solo bocconi amari. A conti fatti, Scandicci ha prodotto il massimo che avrebbe potuto produrre, pensando all’andamento di una sfida che già alla vigilia si presentava complessa: essersi tenuta aperta la porta per arrivare almeno al golden set (che ci sarà in caso di vittoria per 3-2 delle toscane) è qualcosa da non disprezzare troppo. Anche se rispetto a Conegliano e Milano servirà uno sforzo extra per portare ben tre italiane tra le prime 4 d’Europa.

Champions maschile: Trento sul velluto a Berlino

Il mercoledì di Champions è cominciato sotto una buona stella in campo maschile: Trento e Civitanova hanno entrambe ipotecato il passaggio diretto alle semifinali, battendo a domicilio rispettivamente Berlino e Halkbank Ankara. Prova di forza soprattutto dell’Itas Trentino, che ha tenuto i tedeschi a debita distanza per tutto il match (25-18, 25-17 e 25-17 i parziali di serata) con i soliti Michieletto e Lavia sugli scudi: il primo ha chiuso con 19 punti, il secondo a quota 21, top scorer di serata. Berlino s’è dimostrata oggettivamente poca cosa, come nelle attese: i ragazzi di Fabio Soli, che hanno già messo in tasca il primato nella regular season (domenica saranno di scena a Perugia), puntano al bersaglio grosso e non vogliono lasciare nulla al caso.

Lube, prova di forza: Yant e Nikolov stendono l’Halkbank

Condizione che anche la Lube vuol fare sua: il 3-1 in casa dell’Halkbank di Nimir e N’Gapeth è il segnale che Blengini aspettava da tempo, e che rimette i cucinieri sulla cartina del volley continentale. Non ci fosse stata una lieve flessione in chiusura di terzo set, la pratica si sarebbe potuta sbrigare con mezzora d’anticipo. Poco male: la Lube ha dimostrato di star bene, e soprattutto nei primi due set ha impartito un’autentica lezione di gioco all’ambiziosa formazione del Bosforo.

Serata da “profeta in patria” per Adis Lagumdzija (15 punti, seppur con percentuali offensive sotto al 50%), bene però soprattutto Nikolov e Yant, autori entrambi di 17 punti. All’Halkbank non è bastato un Nimir da 27 punti (con 4 ace a referto): a Civitanova servirà un’impresa per ribaltare l’inerzia di un quarto di finale che è sembrato già prendere la via dei cucinieri.

Challenge Cup, il Vero Volley Monza stecca a Varsavia

Non è andata bene alla Mint Vero Volley Monza nella finale d’andata di Challenge Cup: a Varsavia i ragazzi di Eccheli hanno ceduto per 3-1 e adesso dovranno compiere un’autentica impresa martedì prossimo, quando potranno soltanto “forzare” il match al golden set vincendo per 3-0 o 3-1, giocandosi poi tutto in pochi scambi. Una sconfitta che ha fatto male pensando all’equilibrio che ha contraddistinto i primi due set, smarrito strada facendo con i polacchi che hanno trovato continuità e convinzione nei propri mezzi.