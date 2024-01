Volley femminile, Conegliano-Milano: sold out per la sfida tra Egonu e Haak che vale il primato

Non ci sono più biglietti per il match clou della regular season di domenica in Serie A1 al PalaVerde di Villorba: Paoletta contro Isabelle, duello tra super opposti.

Battere il record dell’andata era impossibile: 12.500 spettatori al PalaVerde di Villorba non c’entrano. Ma i 5.334 fortunati che si sono accaparrati un biglietto per la partitissima della 19ma giornata di Serie A1 di volley femminile si faranno sentire ugualmente. È già sold out per Conegliano-Milano, match clou della regular season, terzo atto stagionale del duello tra i sestetti di Santarelli e di Gaspari. L’appuntamento è fissato per le 17.30 di domenica 4 febbraio (diretta su Sky Sport 1): in campo Paola Egonu contro Isabelle Haak.

Conegliano-Milano, la situazione: venete a +3

Tre i punti di vantaggio in classifica per Conegliano su Milano: 51 contro 48. In pratica le venete hanno vinto tutte le partite, lasciando per strada appena tre punticini. Milano, invece, ne ha vinte 17 su 18. La differenza, insomma, fino a questo momento la sta facendo il 3-1 con cui la Prosecco Doc Imoco ha superato all’andata a domicilio le rivali, bissando il successo ottenuto qualche giorno prima nella Supercoppa di Livorno. Adesso tutto potrebbe essere rimesso in discussione. Una vittoria consentirebbe a Egonu, Sylla e compagne di agganciare Haak e De Gennaro. Una sconfitta, invece, avrebbe il sapore della sentenza, almeno per la regular season. Anche se poi i playoff potrebbero cambiare gli scenari.

Volley, le grandi stelle di Conegliano e di Milano

Di motivi d’interesse la supersfida ne propone tanti. Il confronto tra allenatori ad esempio, col “guru” Santarelli insidiato da Gaspari. O quello tra liberi, probabilmente i migliori al mondo: Brenda Castillo per Milano, Moky De Gennaro per Conegliano. Ma quello più elettrizzante, senza dubbio, è il duello tra le principali bocche da fuoco, da una parte e dall’altra. La sfida tra due opposti formidabili: Isabelle Haak, la svedese trascinatrice del sestetto veneto, e Paola Egonu, la stella forse più luminosa del volley mondiale, la grande speranza di Milano per questa stagione e dell’Italia in vista del cruciale appuntamento olimpico.

Egonu-Haak, parlano i numeri: Paoletta è davanti

Sin qui in campionato Paoletta è leggermente avanti nelle statistiche. È lei a guidare la classifica delle marcatrici con 379 punti, mentre Haak è terza a quota 331, a -20 dalla terza incomoda, la russa di Novara Vita Akimova. Egonu ha numeri superiori anche a muro: è settima nella speciale classifica della A1 con 40 “monster block” all’attivo: la svedese non figura neppure tra le prime venti. Negli ace, invece, il duello è più ravvicinato: al comando c’è un’altra attaccante formidabile, Kate Antropova, con 32 battute vincenti. Egonu è terza a 27, Haak sesta a 22. Insomma, due stelle di prima grandezza. Chi la spunterà nella sfida delle sfide che potrebbe decidere il primo posto in stagione regolare?