Volley femminile A1: c'è Conegliano-Scandicci. Velasco chiarisce chi sarà titolare tra Egonu e Antropova

In Serie A1 si gioca la diciottesima giornata, la quinta di ritorno: impegni casalinghi per Conegliano e Milano, che nel prossimo turno si affronteranno nel confronto diretto.

27-01-2024 17:40

Dopo la parentesi di Coppa Italia, torna il campionato di Serie A1 di Volley femminile. In programma nel weekend le sfide della diciottesima giornata di regular season, la quinta del girone di ritorno. I punti cominciano a pesare sempre di più e in cima alla classifica c’è sempre Conegliano, anche se nelle ultime settimane il margine dello squadrone di Santarelli si è ridotto su Milano, la più immediata inseguitrice: e domenica 4 febbraio, nel prossimo turno, c’è proprio la sfida diretta Conegliano-Milano, che potrebbe dare uno scossone al vertice.

Volley, Serie A1: Conegliano e Milano in casa

Si parte sabato sera col big match tra la capolista Conegliano, che nelle ultime uscite s’è aggrappata ad Haak, e la terza forza del campionato, Scandicci, la squadra di Antropova. Milano ed Egonu pronte ad approfittare di un eventuale passo falso delle venete: all’Allianz Cloud, domenica, è attesa la visita di Bergamo. Impegno in trasferta per Novara, che gioca a Trento sul campo del fanalino di coda Itas, a cui finora non ha fatto bene la cura Mazzanti. Importante il confronto diretto tra Cuneo e Casalmaggiore, quasi uno spareggio per non retrocedere.

Nazionale, Egonu o Antropova? Velasco chiaro

In settimana, intanto, Julio Velasco ha chiarito in un’intervista a Il Messaggero chi sarà titolare nella sua Nazionale tra Paola Egonu e Kate Antropova: “La Egonu è titolare, la Antropova riserva. La Egonu è molto forte, particolarmente forte, ha uno strapotere fisico che nel suo ruolo è molto importante. Per me in una squadra ci sono i titolari e le riserve. La Egonu è tra le prime al mondo, come la Haak, la svedese che gioca a Conegliano, ma la Svezia non è fra le nazionali forti, come la Boskovic nella Serbia o la Vargas nella Turchia”.

Volley A1 femminile: calendario 18ma giornata

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Savino Del Bene Scandicci sabato 27 gennaio ore 21

Allianz Vero Volley Milano-Bergamo 1991 domenica 28 gennaio ore 17

Reale Mutua Fenera Chieri-Megabox Ond. Savio Vallefoglia domenica 28 gennaio ore 17

Aeroitalia Roma Volley Club-Il Bisonte Firenze domenica 28 gennaio ore 17

Uyba Volley Busto Arsizio-Wash4green Pinerolo domenica 28 gennaio ore 17

Itas Trentino-Igor Gorgonzola Novara domenica 28 gennaio ore 18.30

Honda Olivero S. Bernardo Cuneo-Trasportipesanti Casalmaggiore domenica 28 gennaio ore 19

Volley A1 femminile: la classifica

Conegliano 48

Milano 45

Scandicci 41

Novara* 39

Chieri 30

Firenze, Pinerolo e Vallefoglia 24

Roma 19

Busto Arsizio 17

Bergamo 15

Cuneo 13

Casalmaggiore* 11

Trentino 4

*1 partita in meno

Volley A1 femminile: prossimo turno

Trasportipesanti Casalmaggiore-Il Bisonte Firenze sabato 3 febbraio ore 20

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Uyba Volley Busto Arsizio sabato 3 febbraio ore 20.30

Bergamo 1991-Aeroitalia Roma Volley Club domenica 4 febbraio ore 16

Wash4green Pinerolo-Reale Mutua Fenera Chieri domenica 4 febbraio ore 17

Igor Gorgonzola Novara-Honda Olivero S. Bernardo Cuneo domenica 4 febbraio ore 17

Savino Del Bene Scandicci-Itas Trentino domenica 4 febbraio ore 17

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Allianz Vero Volley Milano domenica 4 febbraio ore 17.30

In settimana intanto si sono giocati i quarti di finale di Coppa Italia. Ecco com’è andata e il quadro della Final Four.