Volley femminile A1: Egonu e Sylla salvano Milano, Conegliano rimonta con Haak. Risultati e classifica

Quarta giornata di ritorno in Serie A1 di volley femminile: successi sofferti per la capolista Imoco a Roma e per Milano a Chieri. Mazzanti perde ancora: la A2 è a un passo.

21-01-2024 22:53

Rischiano grosso le due formazioni che guidano la classifica del campionato di Serie A1 di volley femminile. Sia Conegliano che Milano, infatti, passano al quinto set rispettivamente a Roma e a Chieri. I due coach, Santarelli e Gaspari, ringraziano le loro stelle: Haak, ancora una volta decisiva per le venete, e il duo Sylla-Egonu, determinante per Milano. Vincono anche Scandicci (a Casalmaggiore) e Novara (contro Busto Arsizio), mentre affonda l’Itas Trentino di Mazzanti, seccamente battuto anche a Firenze: la A2 è a un passo per l’ex Ct della Nazionale azzurra

Volley, protagoniste Sylla e Haak, Akimova e Antropova

Sospiro di sollievo per Conegliano, che ultimamente sta lasciando per strada qualche punticino di troppo. Per fortuna di Santarelli, anche a Roma le venete ne lasciano soltanto uno. Vince 3-2 l’Imoco, che ringrazia ancora una volta Haak: 28 punti per la svedese. Milano, invece, recupera da una situazione spinosa a Chieri e vince al tie-break, in cui era sotto 9-6. Per l’Allianz Vero Volley 19 punti di capitan Sylla e 18 per Egonu. Il punto decisivo, quello del 13-15, lo realizza però Candi. Novara s’aggrappa ad Akimova per piegare in quattro set la tenace resistenza di Busto Arsizio (21 punti per la russa), mentre Antropova coi suoi 19 punti guida Scandicci al perentorio successo sul campo di Casalmaggiore.

Volley A1 femminile: risultati 17ma giornata

Wash4green Pinerolo-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-1

Aeroitalia Roma Volley Club-Prosecco Doc Imoco Conegliano 2-3

Honda Olivero S. Bernardo Cuneo-Bergamo 1991 1-3

Igor Gorgonzola Novara-Uyba Volley Busto Arsizio 3-1

Il Bisonte Firenze-Itas Trentino 3-0

Reale Mutua Fenera Chieri-Allianz Vero Volley Milano 2-3

Trasportipesanti Casalmaggiore-Savino Del Bene Scandicci 0-3

Volley A1 femminile: la classifica

Conegliano 48

Milano 45

Scandicci 41

Novara* 39

Chieri 30

Firenze, Pinerolo e Vallefoglia 24

Roma 19

Busto Arsizio 17

Bergamo 15

Cuneo 13

Casalmaggiore* 11

Trentino 4

*1 partita in meno

Volley A1 femminile: prossimo turno

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Savino Del Bene Scandicci sabato 27 gennaio ore 21

Allianz Vero Volley Milano-Bergamo 1991 domenica 28 gennaio ore 17

Reale Mutua Fenera Chieri-Megabox Ond. Savio Vallefoglia domenica 28 gennaio ore 17

Aeroitalia Roma Volley Club-Il Bisonte Firenze domenica 28 gennaio ore 17

Uyba Volley Busto Arsizio-Wash4green Pinerolo domenica 28 gennaio ore 17

Itas Trentino-Igor Gorgonzola Novara domenica 28 gennaio ore 18.30

Honda Olivero S. Bernardo Cuneo-Trasportipesanti Casalmaggiore domenica 28 gennaio ore 19

Volley femminile, mercoledì 24 i quarti di Coppa Italia

Intanto mercoledì 24 sono in programma le sfide valide per i quarti di finale di Coppa Italia. Partite secche in casa delle meglio piazzate al termine del girone d’andata, chi vince accede alla Final Four in programma tra il 17 e il 18 febbraio a Trieste. Si parte alle 19 col match tra Savino Del Bene Scandicci e Wash4green Pinerolo, la vincente affronta in semifinale una tra Allianz Vero Volley Milano e Aeroitalia Roma Volley Club. Sempre alle 20.30 sono in programma i quarti dell’altra parte del tabellone: Prosecco Doc Imoco Conegliano-Il Bisonte Firenze e Igor Gorgonzola Novara-Reale Mutua Fenera Chieri.

Intanto altro riconoscimento per Paola Egonu: è stata nominata MVP del mese di dicembre.