Volley femminile A1: trasferta delicata per Egonu, Conegliano va a Roma. Mazzanti prova il colpo a Firenze

Quarta giornata di ritorno in Serie A1 di volley femminile: Santarelli vuol rivedere il miglior Conegliano a Roma, Milano rischia a Chieri. Mazzanti in missione salvezza.

20-01-2024 14:06

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Quarta giornata di ritorno per la Serie A1 di volley femminile. Si gioca tra sabato 20 e domenica 21, tutte in campo le stelle del torneo, da Egonu ad Antropova, da Haak ad Akimova. Il calendario non propone sfide dirette d’alta classifica: impegni in trasferta per le due battistrada, Conegliano (a Roma) e Milano (a Chieri), così come per la terza forza – almeno per il momento – del campionato, Scandicci, di scena a Casalmaggiore. Gioca in casa invece la Igor Gorgonzola Novara, che ospita la Uyba Busto Arsizio.

Serie A1: Santarelli in trasferta a Roma, Egonu a Chieri

Dopo l’anticipo del sabato sera tra Pinerolo e Vallefoglia, che lottano per l’ammissione ai playoff, sono sei le sfide in programma domenica. Spicca quella della Capitale, dove una Roma in fase calante – cinque sconfitte di fila – prova a complicare i piani della capolista Conegliano, che nell’ultima uscita ha rischiato grosso contro Chieri. Coach Santarelli si aspetta una buona prova dalle sue, che in settimana hanno chiuso con un successo la prima fase di Champions. Milano invece in coppa ha perso, vincendo comunque il suo girone. Per Egonu e compagne delicata trasferta a Chieri, proprio la squadra che sette giorni prima ha messo in crisi la prima della classe.

Volley, le altre sfide della 17ma giornata: Mazzanti a Firenze

Novara, virtualmente terza in classifica (deve recuperare il match contro Casalmaggiore ed è a -2 da Scandicci) ospita Busto Arsizio dopo aver conquistato in settimana il pass per le semifinali di Challenge Cup. Antropova e Scandicci, invece, giocano proprio a Casalmaggiore nel match che chiude il programma del turno. Tra le altre sfide da segnalare la trasferta fiorentina del fanalino di coda Itas Trentino: coach Mazzanti va a caccia di un colpaccio che possa riaprire i giochi in ottica salvezza.

Volley A1 femminile: calendario 17ma giornata

Wash4green Pinerolo-Megabox Ond. Savio Vallefoglia sabato 20 gennaio ore 20.30

Aeroitalia Roma Volley Club-Prosecco Doc Imoco Conegliano domenica 21 gennaio ore 17

Honda Olivero S. Bernardo Cuneo-Bergamo 1991 domenica 21 gennaio ore 17

Igor Gorgonzola Novara-Uyba Volley Busto Arsizio domenica 21 gennaio ore 17

Il Bisonte Firenze-Itas Trentino domenica 21 gennaio ore 17

Reale Mutua Fenera Chieri-Allianz Vero Volley Milano domenica 21 gennaio ore 19.30

Trasportipesanti Casalmaggiore-Savino Del Bene Scandicci domenica 21 gennaio ore 21

Volley A1 femminile: la classifica

Conegliano 46

Milano 43

Scandicci 38

Novara* 36

Chieri 29

Vallefoglia 24

Pinerolo e Firenze 21

Roma 18

Busto Arsizio 17

Cuneo 13

Bergamo 12

Casalmaggiore* 11

Trentino 4

*1 partita in meno

Intanto altro riconoscimento per Paola Egonu: in settimana è stata nominata MVP del mese di dicembre.