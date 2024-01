Volley femminile A1: Egonu batte Antropova e Milano vola, Haak salva Conegliano. Risultati e classifica

Paoletta stravince la sfida nella sfida con Kate, guidando le compagne alla netta vittoria contro Scandicci. La capolista rischia grosso, poi batte Chieri. Ok Novara.

14-01-2024 19:53

Egonu doppia Antropova, Mazzanti perde ancora. E poi Conegliano che si salva a stento dalla prima sconfitta stagionale, piegando a fatica Chieri al quinto set, la vittoria di Novara che punta al terzo posto: non mancano gli spunti nella sedicesima giornata di campionato di Serie A1 di volley femminile, la terza del girone di ritorno. Che regala nuovi stimoli sia alla lotta per il vertice, sia a quella per evitare la retrocessione.

Scandicci-Milano 0-3, Egonu doppia Antropova

Venti punti per Paola Egonu, dieci per Kate Antropova: sin troppo facile ridurre alla vittoria di Paoletta nel duello tra “macchine da guerra” con la sua alter ego in Nazionale la chiave della netta vittoria dell’Allianz Vero Volley Milano a Scandicci. La Savino Del Bene cede di schianto (20-25, 21-25 e 15-25 i parziali) dopo aver offerto una reazione d’orgoglio, di fatto, solo nella seconda frazione. Tra le toscane di Barbolini note positive dalla cinese Zhu Ting, per Milano dieci punti di Heyrman e ancora una prova monstre del libero Castillo.

Conegliano a fatica su Chieri: ci pensano Haak e Plummer

Stenta invece la capolista Conegliano, che lascia per strada un punticino contro un ottimo Chieri. E potevano essere tre. Nel momento più difficile, sotto 1-2 e con le piemontesi avanti ai vantaggi nel quarto set (26-27), la squadra di Santarelli s’è aggrappata a Haak, che ha messo a segno i punti dell’aggancio (27 pari) e del set (30-28). Ventotto punti a fine gara per la svedese. Molto bene anche Plummer (21), con Conegliano che è riuscita a spuntarla al tie-break con un autorevole 15-9. Per Chieri 23 punti di una scatenata Grobelna.

Volley, le altre partite: altra sconfitta per Mazzanti

Nelle altre partite, l’Itas Trentino di Mazzanti scappa avanti sul 2-0 nel match salvezza contro Casalmaggiore, ma poi subisce una rimonta cocente: 2-3 e strada verso la salvezza che si fa sempre più in salita per l’ex Ct azzurro. Vince invece Bernardi con la Igor Gorgonzola Novara: 3-1 su Pinerolo in un derby piemontese illuminato dai 28 punti di una Vita Akimova sempre più immarcabile. Tre punti pure per Vallefoglia su Cuneo, mentre Firenze passa al quinto set sul campo di Bergamo dopo una dura battaglia.

Volley A1 femminile: risultati 16ma giornata

Itas Trentino-Trasportipesanti Casalmaggiore 2-3

Savino Del Bene Scandicci-Allianz Vero Volley Milano 0-3

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Reale Mutua Fenera Chieri 3-2

Bergamo 1991-Il Bisonte Firenze 2-3

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Honda Olivero S. Bernardo Cuneo 3-1

Igor Gorgonzola Novara-Wash4green Pinerolo 3-1

Uyba Volley Busto Arsizio-Aeroitalia Roma Volley Club domenica 14 gennaio ore 19.30

Volley A1 femminile: la classifica aggiornata

Conegliano 46

Milano 43

Scandicci 38

Novara* 36

Chieri 29

Vallefoglia 24

Pinerolo e Firenze 21

Roma* 18

Busto Arsizio* 14

Cuneo 13

Bergamo 12

Casalmaggiore* 11

Trentino 4

*1 partita in meno

Prossimo turno Serie A1 femminile

Wash4green Pinerolo-Megabox Ond. Savio Vallefoglia sabato 20 gennaio ore 20.30

Aeroitalia Roma Volley Club-Prosecco Doc Imoco Conegliano domenica 21 gennaio ore 17

Honda Olivero S. Bernardo Cuneo-Bergamo 1991 domenica 21 gennaio ore 17

Igor Gorgonzola Novara-Uyba Volley Busto Arsizio domenica 21 gennaio ore 17

Il Bisonte Firenze-Itas Trentino domenica 21 gennaio ore 17

Reale Mutua Fenera Chieri-Allianz Vero Volley Milano domenica 21 gennaio ore 19.30

Trasportipesanti Casalmaggiore-Savino Del Bene Scandicci domenica 21 gennaio ore 21

Intanto in settimana è emersa una brutta storia riguardante, suo malgrado, una giocatrice di Busto Arsizio.