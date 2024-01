Volley femminile: Velasco va a Scandicci da Antropova e Barbolini, Santarelli spopola in Turchia con uno spot

Julio Velasco, tecnico dell'Italia, comincia il tour tra i club da Scandicci, dove gioca Kate Antropova. Daniele Santarelli, Ct della Turchia, protagonista di una spassosa reclame.

Paese che vai, Ct che trovi. L’antico detto vale anche per il volley femminile. Il neo commissario tecnico della Nazionale azzurra, Julio Velasco, ha inaugurato il suo “tour” tra le formazioni del massimo campionato facendo visita alla Savino Del Bene Scandicci, squadra guidata da quello che sarà il suo vice sulla panchina dell’Italia: Massimo Barbolini. Il pluridecorato Daniele Santarelli, Ct della Turchia – oltre che allenatore dell’Imoco Doc Conegliano – ha invece realizzato uno spot che ha raccolto il pieno di like tra il Bosforo e l’Anatolia.

Volley, Velasco da Antropova e Barbolini

Cominciamo da Velasco. L’allenatore azzurro, in carica dallo scorso primo gennaio, ha fatto visita alla terza forza del campionato, squadra in cui milita Kate Antropova, la schiacciatrice che – proprio secondo Velasco – non è impiegabile simultaneamente a Paola Egonu. Il tecnico argentino ha assistito dal vivo all’allenamento delle toscane e ha fatto una foto ricordo con Barbolini (che, tra l’altro, è uno dei suoi predecessori alla guida dell’Italia) e gli altri membri dello staff. Bocche cucite sul colloquio con Antropova e le altre “azzurrabili”: del resto, per le prime convocazioni c’è ancora tempo, se ne parlerà a maggio.

Santarelli “maestro anche a pulire casa”

Per un Ct che fa il tour delle squadre del campionato, ce n’è un altro che realizza spot. Daniele Santarelli è stato letteralmente sommerso da like e complimenti dopo la diffusione del trailer della pubblicità realizzata per un noto marchio di elettrodomestici. Avete mai visto e sentito un umbro che parla turco e spiccia i lavori di casa? Bene, sui social potete ammirare Santarelli alle prese con le pulizie domestiche. “Maestro anche a pulire casa”, il commento più gettonato sui social.

“È stata un’esperienza nuova, mi sono divertito tantissimo, quasi da riprovare”, le parole di Santarelli al Gazzettino di Treviso. “Faticoso perché abbiamo ripetuto qualche scena tante volte ma mi sono sentito a mio agio, quello che si è visto in questi giorni è solo l’anticipo della pubblicità intera che uscirà tra un po’“. Insomma, Santarelli a suo agio anche davanti alle telecamere, con fan – soprattutto di genere femminile – in delirio. Chissà cosa ne penserà Monica De Gennaro, che di Santarelli è affettuosa e possessiva consorte.

Volley femminile, A1: tutti i big match in tv

Intanto la Legavolley femminile ha ufficializzato la programmazione tv tra fine gennaio e metà febbraio, dove sono collocati parecchi big match della regular season di A1. Sfide come Conegliano-Scandicci, Conegliano-Milano e Milano-Novara. Questo il programma completo:

5^ GIORNATA DI RITORNO

Sabato 27 gennaio ore 21.00 diretta Rai Sport Prosecco Doc Imoco Conegliano – Savino Del Bene Scandicci

Domenica 28 gennaio ore 17.00* diretta Sky Sport Itas Trentino – Igor Gorgonzola Novara

Domenica 28 gennaio ore 19.00 diretta Rai Sport Honda Olivero S.Bernardo Cuneo – TrasportiPesanti Casalmaggiore

Sabato 3 febbraio ore 20.30 diretta Rai Sport Megabox Ond. Savio Vallefoglia – UYBA Volley Busto Arsizio

Domenica 4 febbraio ore 17.30 diretta Sky Sport Prosecco Doc Imoco Conegliano – Allianz Vero Volley Milano

Sabato 10 febbraio ore 20.30 diretta Rai Sport Allianz Vero Volley Milano – Igor Gorgonzola Novara

Domenica 11 febbraio ore 17.30* diretta Sky Sport Il Bisonte Firenze – Prosecco Doc Imoco Conegliano

