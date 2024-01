Volley femminile A1: Conegliano travolge Scandicci, Egonu e Candi salvano Milano. Risultati e classifica

Diciottesima giornata in Serie A1, la quinta del girone di ritorno: vincono le big Conegliano e Milano, mentre Novara supera Scandicci in terza posizione.

28-01-2024 21:05

Conegliano chiama, Milano risponde. Tre punti per le prime due della classifica alla vigilia dell’attesissimo scontro diretto di domenica 4 febbraio a Villorba, tana delle campionesse di coach Santarelli. Più convincente, per la verità, il successo dell’Imoco su Scandicci rispetto a quello conquistato a fatica dall’Allianz Vero Volley a spese di Bergamo, giunto dopo quattro set tiratissimi. Successo in quattro set anche per Novara, che passa a Trento contro il sempre più inguaiato Itas di Mazzanti e si porta in terza posizione a scapito proprio di Scandicci.

Serie A1, Akimova ed Egonu sugli scudi

A ispirare il successo in tre set della capolista contro Scandicci è una grandissima Wolosz, MVP dell’incontro. Alle toscane non basta Antropova, autrice di 16 punti. Milano, invece, soffre e deve giocare quattro set per avere ragione di Bergamo. A tirare fuori dai guai il sestetto di Gaspari sono Egonu e Candi, autrici di 20 punti a testa. Grande sofferenza anche per Novara, che si aggrappa ad Akimova (27 punti) per avere ragione di Trento (25 punti per Dehoog). Altra prova convincente di Chieri, che supera Vallefoglia, mentre Roma batte 3-1 Firenze e riapre i discorsi per i playoff. In coda, successo cruciale di Casalmaggiore che passa a Cuneo relegando e piemontesi al penultimo posto.

Volley A1 femminile: risultati 18ma giornata

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Savino Del Bene Scandicci 3-0

Allianz Vero Volley Milano-Bergamo 1991 3-1

Reale Mutua Fenera Chieri-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-0

Aeroitalia Roma Volley Club-Il Bisonte Firenze 3-1

Uyba Volley Busto Arsizio-Wash4green Pinerolo 2-3

Itas Trentino-Igor Gorgonzola Novara 1-3

Honda Olivero S. Bernardo Cuneo-Trasportipesanti Casalmaggiore 1-3

Volley A1 femminile: la classifica

Conegliano 51

Milano 48

Novara* 42

Scandicci 41

Chieri 33

Pinerolo 26

Firenze e Vallefoglia 24

Roma 22

Busto Arsizio 18

Bergamo 15

Casalmaggiore* 14

Cuneo 13

Trentino 4

*1 partita in meno

Volley A1 femminile: prossimo turno

Trasportipesanti Casalmaggiore-Il Bisonte Firenze sabato 3 febbraio ore 20

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Uyba Volley Busto Arsizio sabato 3 febbraio ore 20.30

Bergamo 1991-Aeroitalia Roma Volley Club domenica 4 febbraio ore 16

Wash4green Pinerolo-Reale Mutua Fenera Chieri domenica 4 febbraio ore 17

Igor Gorgonzola Novara-Honda Olivero S. Bernardo Cuneo domenica 4 febbraio ore 17

Savino Del Bene Scandicci-Itas Trentino domenica 4 febbraio ore 17

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Allianz Vero Volley Milano domenica 4 febbraio ore 17.30

In settimana intanto si sono giocati i quarti di finale di Coppa Italia. Ecco com’è andata e il quadro della Final Four.