La pallavolista di Cittadella colleziona la terza panchina consecutiva nel campionato turco, coach Guidetti la tiene “fresca” per la Champions dove nel prossimo incontro ci sarà la supersfida con il Fenerbahce Istanbul.

25-03-2023 21:37

Il big match tra il VakifBank Istanbul ed il THY Istanbul finisce 3-0 per la compagine di Giovanni Guidetti ma tra le protagoniste non c’è stata Paola Egonu.

L’opposto azzurro ancora una volta non è stato schierato nel sestetto titolare e nemmeno a gara in corso, non prendendo dunque parte al match.

Dopo una doppia prestazione devastante in Champions contro quella che sarà la sua prossima squadra, il Vero Volley Milano, l’ex Conegliano dovrà “accontentarsi” di tornare in campo nel prossimo incontro europeo, quello che vedrà la sua squadra opposta al Fenerbahce Istanbul.

Dopo i successi con Novara e le pantere, Egonu punta al tris di Champions a soli 24 anni.