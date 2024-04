Volley femminile, Egonu a casa di Antropova e Haak contro Markova: al via le semifinali playoff

Scandicci-Milano apre il programma di gara-1 di semifinale, domenica tocca a Conegliano-Novara: tante sfide dirette tra le giocatrici più forti del campionato.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Il rush finale del massimo campionato di volley femminile sta per cominciare. Dopo gli incontri dei quarti, che hanno riservato qualche sorpresa ma che tutto sommato hanno rispettato i pronostici della vigilia, si parte con le semifinali. Scandicci, seconda al termine della regular season, aspetta Milano che si è invece piazzata terza dopo aver a lungo provato a contendere il primato alla lanciatissima Conegliano. Le venete, dal canto loro, ricevono Novara.

Volley playoff, 1a semifinale Scandicci-Milano

L’ennesimo atto della grande sfida a distanza tra Kate Antropova e Paola Egonu va in scena nella serata di sabato 6 aprile (ore 20.30) a Palazzo Wanny: Scandicci riceve Milano, prima puntata di una serie che si annuncia incertissima. La squadra di Barbolini può contare sul vantaggio del fattore campo, quella di Gaspari ha dalla sua una qualità complessiva che sembra leggermente superiore (ma di poco). Oltre a quello delle due star, sarà fondamentale l’apporto delle altre: Zhu, Herbotts e Ana Carolina da una parte, Sylla, Cazaute e Folie dall’altra. Altre sfide nelle sfide: Parrocchiale contro Castillo (ex passata e futura) tra i liberi, Ognjenovic contro Prandi in palleggio (ma Orro dovrebbe farcela ad andare almeno in panchina).

2a semifinale A1 femminile: Conegliano-Novara

Domenica 7 aprile al PalaVerde (sempre alle 20.30) via all’altra semifinale: l’imbattuta (e imbattibile?) Conegliano riceve una Novara felice per la rimonta nei quarti contro Chieri, ma forse proprio per questo un po’ più stanca. I favori del pronostico sono tutti per il dream team di Santarelli, che può contare su una Haak in formato stellare e sulla forza di un collettivo che sembra giocare a memoria e non avere punti deboli. Novara, dal canto suo, ha un’arma letale a disposizione: Markova, entrata finalmente in condizione proprio nel momento più importante della stagione. Su di lei, più che su una Akimova in fase calante, punta coach Bernardi per provare a piazzare un colpaccio che avrebbe del clamoroso.

Volley femminile, semifinali playoff: gara-1

Savino Del Bene Scandicci-Allianz Vero Volley Milano 6/4 ore 20.30

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Igor Gorgonzola Novara 7/4 ore 20.30

Semifinali playoff A1: il programma di gara-2

Igor Gorgonzola Novara-Prosecco Doc Imoco Conegliano 10/4 ore 19

Allianz Vero Volley Milano-Savino Del Bene Scandicci 10/4 ore 20.30

Gli eventuali incontri di gara-3 sono in programma nel weekend del 13-14 aprile

Volley A1 femminile: playoff, così i quarti

Prosecco Doc Imoco Conegliano-AeroItalia Smi Roma 2-0 nella serie

Igor Gorgonzola Novara-Reale Mutua Fenera Chieri 2-1 nella serie

Allianz Vero Volley Milano-Wash4green Pinerolo 2-0 nella serie

Savino Del Bene Scandicci-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 2-0 nella serie

A inizio maggio, intanto, Milano e Conegliano si contenderanno la Champions nella Super Finale di Antalya, in Turchia.