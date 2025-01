Volley femminile, Egonu e Sylla trascinano Milano, De Gennaro MVP di Conegliano: Antropova fa volare Scandicci

Quarta giornata di ritorno in Serie A1 Tigotà: vincono tutte le big, prestazioni sontuose di Paoletta e Myriam per Milano, di Moki per le Pantere e di Kate per le toscane.

Quando il gioco si fa duro, le big escono fuori e cominciano a giocare. Si chiude nel segno delle grandi protagoniste della Serie A1 la quarta giornata di ritorno del massimo campionato di volley femminile. Egonu, Sylla, De Gennaro, Antropova: tutte determinanti e decisive nei successi, preziosi e di capitale importanza, colti da Milano, Conegliano e Scandicci. Ma esaminiamo nel dettaglio quanto accaduto nell’ultimo turno giocato nel weekend.

Milano vola con Egonu e Sylla, Conegliano con De Gennaro

Tutto facile per Milano, che piega Cuneo con un perentorio 3-0 in cui c’è soprattutto la firma di Egonu, autrice di 26 punti, e di Sylla, premiata col titolo di MVP. “Contente per la vittoria, sicuramente non stiamo attraversando un periodo semplice ma il fatto che rimaniamo aggrappate a ogni set con le unghie e con i denti è la dimostrazione di quanto vogliamo che le cose cambino”, le parole di Myriam. Vince anche la capolista Conegliano, che passa agevolmente sul campo di Bergamo. Moki De Gennaro miglior giocatrice della partita, ma ai microfoni a fine gara si presenta Khalia Lanier: ” Siamo molto contente della vittoria, abbiamo messo sul tabellone un altro 3-0, ma dobbiamo migliorare ancora per ritornare al nostro miglior livello”.

Volley, Serie A1: Antropova trascina Scandicci, vince Novara

Tre punti anche per la Savino Del Bene Scandicci, che piega l’Eurotek UYBA Busto Arsizio. Altra grande prova di Antropova, con 14 palloni messi a terra. Tiene il passo Novara, che passa in tre set a Roma: per la squadra di Bernardi 24 punti di una scatenata Tolok. “Sono contenta della prestazione mia e delle compagne, abbiamo ottenuto una vittoria piena che è sicuramente importante per il nostro cammino”, l’analisi di Francesca Villani. In coda, successo prezioso per Perugia che passa in quattro set a Chieri. Un punticino, invece, per Talmassons, che lotta ma s’arrende al quinto set sul campo di Vallefoglia.

Volley A1 femminile: risultati 17a giornata

Il quadro completo del diciassettesimo turno della Serie A1 Tigotà (quarto di ritorno):

Numia Vero Volley Milano-Honda Olivero Cuneo 3-0

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Cda Talmassons 3-2

Bergamo-Prosecco Doc Imoco Conegliano 0-3

Smi Roma-Igor Gorgonzola Novara 0-3

Wash4green Pinerolo-Il Bisonte Firenze 3-0

Reale Mutua Fenera Chieri-Bartoccini-Mc Restauri Perugia 1-3

Savino Del Bene Scandicci-Eurotek Uyba Busto Arsizio 3-0

Volley A1 femminile: la classifica

Conegliano* 48

Scandicci 42

Novara 38

Milano* 35

Bergamo 30

Chieri, Busto Arsizio* 29

Vallefoglia 23

Pinerolo* 18

Firenze, Perugia 14

Cuneo 11

Roma, Talmassons 10

*1 partita in meno

Volley femminile: il prossimo turno (15/1)

Il Bisonte Firenze-Numia Vero Volley Milano (ore 20)

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Wash4green Pinerolo (ore 20.30)

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Megabox Ond. Savio Vallefoglia (ore 20.30)

Honda Olivero Cuneo-Igor Gorgonzola Novara (ore 20.30)

Eurotek Uyba Busto Arsizio-Reale Mutua Fenera Chieri (ore 20.30)

Bergamo-Smi Roma (ore 20.30)

Cda Talmassons-Savino Del Bene Scandicci (ore 20.30)

In Serie A2, nel girone A, l’Omag-Mt San Giovanni travolge l’Orocash Picco Lecco con 8 punti di capitan Serena Ortolani. Nel girone B il marito Davide Mazzanti, tecnico dell’Itas Trentino, si arrende in quattro set nel big match al Narconon Melendugno. I due coniugi si sfideranno a febbraio a Casalecchio nella finale di Coppa Italia di A2.