Volley femminile, si parte con Milano-Cuneo, sold out a Bergamo per Conegliano: deciso il futuro di Egonu

Quarta giornata di ritorno in Serie A1 Tigotà, ma è il mercato a tenere banco con le clamorose indiscrezioni che riguardano Paoletta, Sylla, Orro, Danesi e Pietrini.

Quarta giornata di ritorno per la Serie A1 Tigotà, il massimo campionato di volley femminile, che viaggia spedito verso la conclusione della regular season, prevista per inizio marzo. Si parte col testacoda Milano-Cuneo, in programma nella serata del sabato, e si chiude con Scandicci-Busto Arsizio, confronto molto interessante tra la seconda forza del campionato e una delle squadre più in forma del torneo. La capolista Conegliano invece va a Bergamo, dove da giorni si registra il tutto esaurito per l’arrivo di De Gennaro, Gabi e delle altre stelle del dream team di Santarelli.

Il futuro di Egonu, Sylla e delle altre stelle di Milano

Milano apre le danze, dunque, contro la pericolante Cuneo: all’andata la squadra di Lavarini vinse solo al tie-break. “Affronteremo questa sfida con la massima attenzione, determinati a ottenere il successo”, assicura il coach, che voci di corridoio danno per confermatissimo sulla panchina del Numia Vero Volley anche per la prossima stagione. Al pari delle altre stelle del team, che pure quest’anno sta deludendo le attese. Egonu, Sylla, Orro, Danesi e Pietrini, le azzurre di Milano, resteranno anche nel 2025-26. O almeno, così dicono.

Volley, Serie A1: le insidie per Fahr e Antropova

Insidiosi i match che attendono Conegliano e Scandicci. Le venete sono attese da Bergamo, quinta in classifica. “Nelle ultime partite in campionato con Roma e a Zagabria in Champions abbiamo fatto qualche passo indietro”, l’ammissione del coach veneto Santarelli. Per le toscane il match interno con Busto Arsizio: “È la sfida contro la prima squadra ad averci battuto da quando sono arrivato”, ricorda preoccupato il tecnico Gaspari. Novara, che viaggia punto a punto con Milano per il terzo posto, è di scena a Roma. “Ci aspettiamo che disputino una grande partita, sono una squadra tosta e che potrà contare anche sull’apporto del proprio pubblico”, avverte Taylor Mims, una delle colonne del sestetto di Bernardi.

Volley A1 femminile: programma 17a giornata

Il quadro completo del diciassettesimo turno della Serie A1 Tigotà (quarto di ritorno), con date, orari e dirette tv:

Numia Vero Volley Milano-Honda Olivero Cuneo (11/1 ore 19.30 – DAZN e VBTV)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Cda Talmassons (11/1 ore 20.30 – Rai Sport e VBTV)

Bergamo-Prosecco Doc Imoco Conegliano (12/1 ore 15.30 – Rai 2 e VBTV)

Smi Roma-Igor Gorgonzola Novara (12/1 ore 16 – VBTV)

Wash4green Pinerolo-Il Bisonte Firenze (12/1 ore 17 – VBTV)

Reale Mutua Fenera Chieri-Bartoccini-Mc Restauri Perugia (12/1 ore 17 – VBTV)

Savino Del Bene Scandicci-Eurotek Uyba Busto Arsizio (12/1 ore 18 – DAZN e VBTV)

Volley A1 femminile: la classifica

Conegliano* 45

Scandicci 39

Novara 35

Milano* 32

Bergamo 30

Chieri, Busto Arsizio* 29

Vallefoglia 21

Pinerolo* 15

Firenze 14

Perugia, Cuneo 11

Roma 10

Talmassons 9

*1 partita in meno

Volley femminile: il prossimo turno (15/1)

Il Bisonte Firenze-Numia Vero Volley Milano (ore 20)

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Wash4green Pinerolo (ore 20.30)

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Megabox Ond. Savio Vallefoglia (ore 20.30)

Honda Olivero Cuneo-Igor Gorgonzola Novara (ore 20.30)

Eurotek Uyba Busto Arsizio-Reale Mutua Fenera Chieri (ore 20.30)

Bergamo-Smi Roma (ore 20.30)

Cda Talmassons-Savino Del Bene Scandicci (ore 20.30)

In Serie A2, nel girone A, l’Omag-Mt San Giovanni capitanato da Serena Ortolani affronta l’Orocash Picco Lecco. Nel girone B il marito Davide Mazzanti, tecnico dell’Itas Trentino, ospita nel big match il Narconon Melendugno. I due coniugi si sfideranno a febbraio a Casalecchio nella finale di Coppa Italia di A2.