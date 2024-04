Volley femminile, Finale Scudetto: Conegliano avanti nella serie, Scandicci ko. Haak stellare con 41 punti

Seconda vittoria consecutiva per Conegliano, che trascinata da Haak batte Scandicci e si porta a una vittoria dalla conquista dello scudetto

Altra partita bellissima nella finale scudetto tra Prosecco Doc Imoco e Savino Del Bene, con Conegliano che, senza passare dal tie-break, vince meritatamente gara-3 portarsi a una vittoria dal titolo. Assoluta protagonista di serata Isabelle Haak dominante con 41 punti fatti. Scandicci obbligata a vincere sabato per allungare la serie a gara-5.

Conegliano-Scandicci, inizio spettacolare

In un’atmosfera caldissima come la posta in palio richiede, Conegliano e Scandicci danno da subito spettacolo, con – soprattutto – un primo set da cinema che vede prima le padrone di casa volare sul 23-18, poi farsi clamorosamente recuperare e infine chiudere 30-28 al quarto set point. Nel secondo set poi Scandicci riporta il risultato in equilibrio grazie a un ottimo finale di parziale, che da 17-19 l’ha vista trionfare 25-23, facendo presagire la possibilità che anche questa terza gara si concluda al tie-break.

Conegliano evita il tie-break sulle ali di Haak

Il terzo è un altro set altamente spettacolare, con Conegliano avanti praticamente per tutto il parziale ma che, come nel primo set, al momento di chiudere trova la grande reazione di Scandicci, che prima di cedere annulla ben quattro set point. Il quarto e ultimo set vede ancora una volta le padrone di casa partire meglio, portarsi sul 23-18 e chiudere poi 25-22 con il 41° punto di una strepitosa Isabelle Haak, migliore in campo per distacco.

Volley femminile, Finali Scudetto: il calendario

Questo la situazione e il calendario delle Finali Scudetto di Serie A1 di volley femminile:

Gara-1: Prosecco Doc Imoco Conegliano-Savino Del Bene Scandicci 2-3 (0-1 nella serie)

Gara-2: Savino Del Bene Scandicci-Prosecco Doc Imoco Conegliano 2-3 (1-1 nella serie)

Gara-3: Prosecco Doc Imoco Conegliano-Savino Del Bene Scandicci 3-1 (2-1 nella serie)

Gara-4: Savino Del Bene Scandicci-Prosecco Doc Imoco Conegliano sabato 27/4 ore 20.30

Ev. Gara-5: Prosecco Doc Imoco Conegliano-Savino Del Bene Scandicci martedì 30/4 ore 17.30

Intanto il 5 maggio ad Antalya in Turchia spazio alle Super Finals di Champions con Conegliano-Milano.