Volley femminile - Finalissima scudetto: chi la spunterà tra Conegliano e Milano?

Poche ore all’atto numero cinque, quello che chiuderà la serie e che decreterà le nuove campionesse d’Italia: da un lato le pantere, che conoscono bene la strada per il successo, dall’altro una Milano che punta all’impresa.

15-05-2023 11:59

Conegliano – Milano, ancora una volta. Lo scorso anno alla fine la spuntò la squadra veneta che di successi se ne intende ma che non è mai sazia, quest’anno le ragazze di Gaspari proveranno davvero di tutto per fare uno sgambetto alle rivali e volare sul tetto d’Italia.

Al momento la serie dice 2-2 dopo un continuo botta e risposta con gare decise anche al tie-break. Proprio Milano in gara 3 è riuscita ad avere la meglio al Palaverde, fortino di Wolosz e compagne, ripetersi questa sera non sarà affatto semplice.

Con palazzetto gia sold out, come dichiarato ieri dalla stessa società di casa, ci si aspetta davvero uno spettacolo imperdibile, degno di una finalissima tra due corazzate.

Appuntamento alle ore 20.30: per seguire il match ci sarà la diretta su Raisport HD e Sky Sport Arena.