Volley femminile – Il big match dice Conegliano, Novara ko 3-0

10-11-2022 10:39

Mercoledì di volley con un anticipo ed un posticipo.

Nel primo caso sono scese in campo le campionesse d’Italia di Conegliano contro l’armata Igor Gorgonzola Novara. Le Pantere non hanno scherzato col fuoco e si sono imposte per 3-0 in una gara molto combattuta soprattutto nel primo e nel terzo set. I parziali, infatti, dicono 27-25, 25-11, 25-23. Autrice di un’altra super prova Isabelle Haak che ha trascinato le sue compagne alla vittoria mettendo a segno 25 punti. Con questo successo Conegliano resta in vetta alla classifica a quota 17 punti inseguito proprio da Novara (14 punti), e Milano (13 punti ma con una partita in meno).

L’altra gara andata in scena è stata Cuneo – Bergamo, sfida che ha completato il turno numero quattro. Battaglia serrata, alla fine Cuneo la spunta al tie-break (26-28, 25-22, 27-25, 22-25, 15-13). Sugli scudi Greta Szakmary con 18 punti. Con questi tre punti le piemontesi lasciano il penultimo posto in classifica ed accorciano il gap proprio sulle orobiche, ora a +1.