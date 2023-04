Volley femminile - Ipotesi Velasco sulla panchina della Uyba Busto Arsizio

Secondo quanto riporta la Prealpina, il famoso tecnico degli anni ’90 avrebbe raggiunto un accordo con il presidente Pirola per allenare le farfalle biancorosse nella prossima stagione.

Ha quasi del clamoroso l’insistente notizia che circola da qualche giorno nell’orbita Uyba Busto Arsizio, squadra di A1 iscritta al campionato di volley femminile, secondo cui il prossimo allenatore potrebbe essere Julio Velasco.

Il tecnico argentino pare abbia ceduto alle lusinghe del patron del club Giuseppe Pirola, e tornerebbe così in panchina dopo l’avventura a Modena nel 2018/19.

Il nodo cruciale sta, però, nel doppio incarico che vorrebbe ricoprire Velasco poiché ad oggi è il direttore tecnico del settore giovanile maschile per la Fipav e non avrebbe alcuna intenzione di mettere da parte questo ruolo.

Velasco andrebbe a sostituire Marco Musso nell’ottica di una rivoluzione totale dell’attuale roster. Sarebbero solo tre le giocatrici confermate (la capitana Rossella Olivotto, il libero Giorgia Zannoni ed un’altra centrale bustocca doc qual è Giuditta Lualdi). Accanto a loro potrebbero approdare tante giovanissime ovvero Giorgia Frosini, opposto classe 2002 che nell’ultima stagione ha vestito la maglia di Bergamo, le schiacciatrici del Club Milano Dominika Giuliani e Giulia Viscioni, la regista di Brescia Jennifer Boldini, la schiacciatrice ma anche opposto classe 2000 Terry Enweonwu in forza a Firenze nonché cugina di Paola Egonu (e alle prese con un infortunio da un paio di mesi), un altro posto 4 qual è Rebecca Piva, che nell’ultima stagione ha vestito la casacca di Casalmaggiore, ed infine la giovane centrale del Vero Volley Milano Hena Kurtagic.