Volley femminile: nessun problema per Conegliano contro Perugia

27-12-2022 10:21

Nel Campionato di Serie A1 femminile, nel Boxing Day di Santo Stefano Cuneo vince il derby contro Novara e, complici le sconfitte di Firenze contro Scandicci e di Busto Arsizio contro Milano, si qualifica in Coppa Italia proprio a discapito delle farfalle, ottave prima di quest’ultima giornata del girone d’andata.

Sale di una posizione anche Casalmaggiore, che al PalaRadi non lascia scampo a Bergamo e la scavalca al sesto posto. Successi per Vallefoglia, nel derby marchigiano contro Macerata, e per Chieri, nell’altro confronto piemontese contro Pinerolo. Al Palaverde, Conegliano festeggia con il suo pubblico il Mondiale per Club regolando Perugia.

SERIE A1

13° GIORNATA

Lunedì 26 dicembre ore 17.00

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Bartoccini-Fortinfissi Perugia 3-0 (25-19 25-21 25-11)

Vero Volley Milano – E-Work Busto Arsizio 3-0 (25-19 25-13 25-18)

Reale Mutua Fenera Chieri – Wash4green Pinerolo 3-1 (25-23 21-25 25-15 25-15)

Cuneo Granda S.Bernardo – Igor Gorgonzola Novara 3-2 (25-21 25-27 25-21 17-25 15-12)

Trasportipesanti Casalmaggiore – Volley Bergamo 1991 3-0 (25-22 25-19 25-23)

Lunedì 26 dicembre ore 17.00

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Cbf Balducci Hr Macerata 3-0 (25-16 25-21 25-17)

Lunedì 26 dicembre ore 20.30

Savino Del Bene Scandicci – Il Bisonte Firenze 3-1 (25-23 25-15 21-25 25-21)