Volley femminile – Niente azzurro per Antropova, ancora problemi burocratici

Doveva essere cosa fatta per l’opposto di Scandicci l’approdo in nazionale, invece, come riporta la Gazzetta dello Sport, il passaporto non è ancora arrivato e potrebbero esserci altri inghippi.

26-05-2023 16:35

Sono state diramate poche ore fa le convocazioni di Davide Mazzanti per la nazionale italiana, ma tra queste, un po’ a sorpresa, manca il nome di Ekaterina Antropova.

L’opposto in forza a Scandicci, nato in Islanda da genitori russi, dopo un lungo percorso burocratico è riuscito ad ottenere la cittadinanza italiana ma pare che qualcosa ancora non torni.

Proprio quando tutto sembrava pronto per il suo debutto il 30 maggio ad Antalya, in Turchia, per la prima parte di Volley Nations League, ecco che manca il passaporto dell’atleta, la quale senza questo documento non può scendere in campo. E non è tutto perché come riporta la Gazzetta dello Sport, pare che siano sorti nuovi problemi burocratici a complicare una vicenda già di per sé articolata che non riesce a far acquisire ad Antropova la completa cittadinanza italiana. Ed intanto ci si avvicina a grandi passi all’estate densa di impegni, dall’Europeo al torneo di qualificazione preolimpica.