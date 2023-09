Preolimpico Volley, Italia-USA: orari, info, formazioni e dove vederla in tv e streaming

Le azzurre arrivano alle battute finali del torneo che potrebbe valere un posto a Parigi 2024: domani sera è il turno della gara contro le americane

21-09-2023 12:49

Fin da bambina il calcio è la mia passione e scrivere di questo sport, Parola dopo parola, è motivo d'orgoglio per lasciare il segno raccontando le emozioni che solo il “pallone” sa regalare. Indago, scandaglio, analizzo e creo contenuti Essere giornalista non è solo un lavoro ma un sogno da realizzare e apprezzare ogni giorno.

Continua il torneo preolimpico dell’Italvolley femminile verso Parigi 2024. Le azzurre, dopo aver vinto contro Corea del Sud, Slovenia, Thailandia e Colombia, vanno alla ricerca del quinto successo consecutivo. Domani, venerdì 22 settembre, sarà il momento di scendere in campo contro gli Stati Uniti.

La squadra di coach Davide Mazzanti è attualmente al primo posto del girone C con dodici punti, alla pari delle americane. Con soli due punti in meno, invece, ci sono la Germania e la Polonia, squadre che l’Italia affronterà rispettivamente il 23 e il 24 settembre. Le azzurre, per strappare il pass ai Giochi Olimpici, dovranno terminare la fase a gruppi tra i primi due posti della classifica.

Italia-USA, dove vederla in diretta tv e streaming

L’Italvolley femminile è pronta alla quinta gara del torneo preolimpico. Dopo l’ultimo successo conquistato contro la Colombia con il risultato di 3-0, le azzurre sono pronte ad affrontare gli Stati Uniti. Domani, venerdì 22 settembre, sempre a Lodz, in Polonia, la selezione tricolore scenderà in campo alle 20:45.

Sarà possibile seguire la sfida tra Italia e USA in diretta tv sui canali di Sky Sport tramite abbonamento. Inoltre, la gara sarà visibile in streaming su NOW e SkyGo: basterà scaricare l’applicazione su smartphone, tablet o pc. Infine, sempre a pagamento, sarà possibile seguire il match su volleyballworld.com. La sfida non sarà visibile in maniera gratuita.

Italia-USA, la probabile formazione delle azzurre

Coach Davide Mazzanti, in occasione della sfida contro la Colombia, ha optato per un turnover utile a far rifiatare le atlete che hanno giocato maggiormente, anche in virtù delle ultime tre importanti gare da affrontare. Contro gli Stati Uniti, dunque, il tecnico potrebbe far affidamento al consueto sestetto.

Ancora una volta Federica Squarcini nel ruolo di centrale, affiancata da Anna Danesi. Capitan Sylla, che finora non ha mai riposato, potrebbe essere ancora una volta titolare inamovibile delle azzurre, ritrovando come seconda schiacciatrice Pietrini. Bosio al palleggio e, con ogni probabilità, Antropova opposto e Fersino libero.

L’ultima sfida tra Italia e USA risale allo scorso 2 giugno, in occasione della Nations League Women, dove le americane ebbero la meglio con il risultato finale di 3-2. Nel penultimo incontro tra le due squadre datato 2022, invece, furono le azzurre a festeggiare: la selezione tricolore rifilò un 3-0 agli Stati Uniti che gli permise di festeggiare il terzo posto ai Mondiali.

Le dichiarazioni di Mazzanti dopo la vittoria con la Colombia

Con la vittoria contro la Colombia, l’Italvolley femminile ha centrato la quarta vittoria consecutiva che si traduce in 12 punti nella classifica del gruppo C. La sfida è terminata con il risultato di 3-0, con i parziali di 25-15; 25-20; 25-20. Al termine della sfida, è stato il tecnico delle azzure ad analizzare la sfida:

Dopo aver giocato al meglio il primo set, abbiamo rallentato e questa sfida si è dimostrata più faticosa di ciò che poteva essere. Ora, però, arriva la fase decisiva. La prima formazione che affronteremo saranno gli Stati Uniti, squadra che dovremo essere bravi a contenere per portare a casa punti fondamentali.

Le convocate di Mazzanti e il calendario dell’Italia

Per il torneo preolimpico, utile a strappare il pass per uno dei sei posti disponibili per Parigi 2024, coach Davide Mazzanti potrà contare sulle palleggiatrici Bosio e Gennari. Come opposti, invece, sono disponibili Nwakalor S. e Antropova, insieme alle schiacciatrici Sylla, Pietrini, Degradi e Villani. Nel ruolo di centrali Lubian, Danesi, Squarcini e Nwakalor L.. Infine, come liberi, Fersino e Parrocchiale. Assenti Paola Egonu, che ha rinunciato al torneo dopo l’esperienza agli Europei 2023 e Alessio Orru, a causa di un trauma cranico.

Di seguito, il calendario del torneo preolimpico delle azzurre: