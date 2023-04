Volley femminile – Ultimi verdetti ad un passo dalla post-season

Giornata numero 25 in serie A1 dove l’unica certezza è il primo posto matematico di Conegliano: ci si gioca ancora la seconda posizione tra Scandicci e Milano, mentre altre compagini puntano a sugellare il traguardo playoff.

01-04-2023 13:13

Mancano solo due giornate per chiudere la regular season di serie A1 di volley, due giornate per definire il quadro playoff ed il quadro retrocessioni.

La prima della classe Conegliano se la vedrà con Macerata e potrebbe condannarla da una A2 sostanzialmente già scritta.

Bagarre secondo posto tra Scandicci e Vero Volley Milano: le toscane se la vedranno con Bergamo, a caccia di conferme in vista dei playoff, le lombarde ospitano il Bisonte Firenze che non è matematicamente fuori dal traguardo spareggi ma che non ci crede più di tanto.

Chieri e Novara si giocano, invece, la 4° piazza. Grobelna & co avranno a che fare con Perugia, le ragazze di Lavarini, unica squadra ancora alle prese con la Champions, affrontano un Vallefoglia ormai privo di obiettivi.

Sfida aperta tra Cuneo e Busto Arsizio: le biancorosse possono ancora agganciare il 6° posto e comunque non vogliono correre rischi visto che poi chiuderanno la stagione regolare con Milano.

Infine Casalmaggiore – Pinerolo con entrambe le formazioni intente a blindare il rispettivo posto in classifica.